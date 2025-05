Am Dienstag, 20. Mai um 20:15 Uhr treten Ella & Kjell zusammen mit Ilja Ruf, Oliver Sonntag und Florian Galow im LiveCV im CVJM in Lübeck auf. Ein spannender Abend ist garantiert.

Viele Jahre sind vergangen seit Radio Luxemburg auf der Mittelwellenfrequenz 1492 kHz sendete. Im Jahr 1971, ich war noch sehr jung, hatte aber einige ältere Geschwister, wurde auf diesem Sender die Beat-Musik gespielt (damals noch selten im öffentlichen Rundfunk), die gerne gehört wurde. Erst 2 Jahre später, ich kaufte eine meiner ersten Schallplatten, The Dark Side of the Moon, wurde der Musikgeschmack deutlicher – Schulfreunde hörten gerne mal Glam Rock von Showaddywaddy, ich war eher auf der Progressive-Rock Seite daheim. Und einiges konnte ich gar nicht ausstehen, wie z.B. die Stimme von Bob Dylan.



Ella Burkhardt und Kjell Kitzing, Foto: (c) Peng!

Dennoch kommt es jetzt immer wieder vor, dass Lieder die früher nur ungern von mir angehört wurden, nun ein wohltuendes Gefühl auslösen, werden sie von jungen Menschen neu interpretiert. Als Ella Burkhardt & Kjell Kitzing im September 2024 ihre beiden Auftritte in der St. Petri Kirche und dem Trave Jazz Fest spielten erging es mir eben so – aber nicht nur mir allein. Die Reaktionen der Publika waren waren eindeutig – „mehr!“, bzw. wie ich es dann gerne zur Bühne rufe: „Noch mal!“

In nahezu jedem Ankündigungstext von Ella & Kjells Konzerten ist zu lesen, dass sie Songs von Dylan, Joni Mitchell, Gordon Lightfoot oder auch „How come you don´t call me“ von Prince darbieten, aber all das, was auf der Gefühlsebene dadurch ausgelöst wird, lässt sich eben nicht vermitteln. Hier sind 2 junge Menschen am Werk, die sich ganz der Musik verschrieben haben – und eben nicht nur einem musikalischen Stil. Vollkommen unprätentiös stehen die beiden vor dem Publikum, eine Bühne ist nicht nötig. Sie nehmen jeden mit – garantiert! Ich hoffe, dass ich das, was ich mit Worten nicht beschreiben kann, mit einigen Photographien vermitteln kann.

Ella Burkhardt, Foto: (c) Peng!

„Dat du min Leevsten büst . . . .“ das ist jetzt nicht übergriffig gemeint, trägt schon etwas in sich, denn seit den beiden Konzerten versuche ich, etwas mehr von Ella & Kjell zu hören und empfehle daher auch unbedingt einen Besuch von „Chet on the Beach“. Am Dienstag werden die beiden verstärkt durch Ilja Ruf, Oliver Sonntag und Florian Galow. Ein spannender Abend ist garantiert.

Ella & Kjell

Dienstag, 20. Mai 2025 um 20:15 Uhr

LiveCV im CVJM Lübeck, Große Petersgrube 11

