Zum Semesterabschluss lädt die Musikhochschule Lübeck (MHL) am Wochenende 8. und 9. Februar zur traditionellen Werkstatt mit Ensembles aus Pop, Jazz und Weltmusik unter Leitung von Prof. Bernd Ruf ein. Zehn Ensembles mit insgesamt 70 Studierenden aus den unterschiedlichsten Studiengängen musizieren, singen und dirigieren ein Programm mit Songs aus Klezmer, Pop, Jazz und Weltmusik.

Am Samstag, 8. Februar heißt es um 19.30 Uhr „This is the Future“ mit der MHL-Bigband, verschiedenen Jazzensembles, der PopGroup und dem Klezmer-Trio Junaït. Am Sonntag, 9. Februar um 17 Uhr präsentieren sich der MHL-PopsChor, das MHL-JazzQuintett, Alex & The Mojo Pins, Die Scharfen Vorstadtbieber und die MHL-RockGroup mit Werken aus Jazz, Pop und Rock.



In den vergangenen Monaten haben David Grabowski, Oliver Sonntag, Nathanael Kläs, Stefan Kuchel, Patrick Farrant und Prof. Bernd Ruf im Rahmen der Semesterarbeit mit den Studierenden die Stücke und Songs erarbeitet. „Wo sonst gibt es souligen Pop, Singer/Songwriter und Klezmer in einem Konzert, wenn nicht in den Minifestivals, zu denen sich die Pop-Werkstätten über die Jahre entwickelt haben?“ kündigt Bernd Ruf das Programm für die Samstag-Werkstatt am 8. Februar um 19.30 Uhr an. Das MHL-Klezmertrio Junaït spielt Stücke aus seiner im Dezember veröffentlichten CD „Nachtbus“ − Musik, die auf einer mehrwöchigen Balkanreise entstanden ist. Ein Höhepunkt am Samstag ist die Präsentation des am Tag zuvor im Handel veröffentlichten Albums „This is the Future“, eine Komposition des MHL-Studenten Tim Haas, die notierte und improvisierte Musik miteinander verbindet.

Prof. Bernd Ruf präsentiert das brandneue Album 'This is the future', Foto: (c) Maximilian Busch

Der Improvisationsansatz wird im zweiten Konzert am Sonntag, 9. Februar um 17 Uhr fortgeführt, wenn der MHL-PopsChor unter der Leitung von Nathanael Kläs a cappella improvisiert. Malte Langenbeck ist der Kopf hinter dem Funk-Rock-Projekt „Alex & The Mojo Pins“ und das Rockensemble zeigt sich schon in seiner Namensgebung von der kreativen Seite: Sie nennen sich „Die Scharfen Vorstadtbieber“. „Es fasziniert uns immer wieder, mit welcher Neugierde, Offenheit und Begeisterung unsere Studierenden sich verschiedenen Ausprägungen populärer Musik widmen. Es wird ein prickelndes Wochenende werden“, verspricht Bernd Ruf.

Die Werkstätten finden am Samstag, 8. Februar um 19.30 Uhr und am Sonntag, 9. Februar um 17 Uhr im Großen Saal der MHL statt. Karten sind für 14 und 19 Euro (ermäßigt 8 Euro und 12 Euro) online unter www.mh-luebeck.de erhältlich. Restkarten gibt es eine Stunde vor Veranstaltungsbeginn an der Abendkasse.