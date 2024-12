„This is the future“ − unter diesem Motto laden die Bigband der Musikhochschule Lübeck (MHL) und der MHL-PopsChor unter Leitung von Bernd Ruf sowie das Studierendenprojekt „The Nordic Collective“ am Mittwoch, 18. Dezember um 19.30 Uhr zum Release-Konzert in das Treibsand ein. Mit dem Konzert stellen die jungen Musikerinnen und Musiker ihr viertes CD-Album der Reihe „LübeckSounds“ vor.

Zum Abschluss des Jubiläumsjahres „20 Jahre Pop@MHL“ präsentieren an die 50 Studierende unter Leitung von Bernd Ruf in der MHL-Bigband und im MHL-PopsChor Stücke aus ihrem vierten CD-Album der Reihe „Lübeck Sounds“. Im Februar 25 soll die neue CD auf den Markt kommen, am 18. Dezember wird sie im Treibsand bereits musikalisch vorgestellt.

Improvisation mit dem Orchester

Das titelgebende Stück „This is the future“ hat MHL-Student Tim Haas komponiert: orchestrale und groovige Clubmusik, mit einer großen Besonderheit: Der Dirigent improvisiert gemeinsam mit Orchester und Publikum – jede Aufführung des Stückes ist einzigartig und unwiederholbar. Komponist und MHL-Masterstudent Tim Haas: „Ähnlich wie das Stück entstanden ist, stelle ich mir auch die Zukunft vor: Unterschiedlichste musikalische Stile, Instrumente und Menschen arbeiten zusammen, um eine Resonanz zu erzeugen, in der am Ende jeder einen eigenen Platz findet.“

Komponist Tim Haas, Foto: (c) Maximilian Busch

Der Weckruf „This is the future“, erklingt in zahlreichen Sprachen, auf der CD sind es Musikerinnen und Musiker aus 45 Nationen, die in 30 Sprachen ihre Stimmen mit dem musikalischen Sound verweben. MHL-Popularmusikprofessor Bernd Ruf, der das Konzert dirigiert: „Mich hat dieses Musikstück schon während seiner Entstehung getriggert und seither nicht mehr losgelassen. Berührt es doch die existentiellen Fragen und verdeutlicht die Ausdruckskraft von Musik.“

Die Sorge über das Fortbestehen unserer Gesellschaft trieb die jungen Lübecker Musiker und Musikerinnen um den Komponisten Tim Haas an, ein musikalisches Ausrufezeichen zu setzen. Für Tim Haas ist das Album-Release der Abschluss seines Bachelor- und Masterstudiums an der MHL, in dem er sich neben Aspekten der Musikvermittlung auch intensiv mit Komposition und Arrangement im Cross-Over-Bereich beschäftigt hat.

Neben „This is the future“ spielen die Hochschulensembles die orchestrale Elektronik-Komposition von drei weiteren ehemaligen MHL-Absolventen: „Till your well“ von Kio Krabbenhöft, Michael Knarr und Jon Klein begeisterte unter anderem das Publikum beim Jazzfestival in Taichong in Taiwan. Ole Ruge stellt sein Masterprojekt „The Nordic Collective“ vor, „eine mitreißende Fusion aus EDM, Pop und Jazz − gepaart mit den warmen Klängen von Streichern und kraftvollen Bläsern, die der Musik eine unverwechselbare Tiefe und Dynamik verleihen, inspiriert von Künstlern wie NOTD, Cody Fry, Dua Lipa und Clean Bandit“, wie es der junge Komponist selbst beschreibt.

Prof. Bernd Ruf, (c) MHL

Das Konzert beginnt um 19.30 Uhr im Treibsand, Einlass ist ab 18.30 Uhr. Eintrittskarten gibt es für 10 und 12 Euro im Vorverkauf unter https://www.tixforgigs.com/Event/60516. Für Gäste des Release-Konzertes ist die CD an diesem Abend bereits erhältlich.

Chronik und Info “This is the future”

In den vergangenen drei Jahren entstand „This is the future“ als Work in progress. Uraufgeführt im Juli 2022 in der MHL, reist das Stück seither durch verschiedene Kontinente und Besetzungen. Im sinfonischen Gewand oder als Bigband-Arrangement, mit einem ethnischen Ensemble oder mit Chor hat es bereits Menschen unterschiedlichster Nationen und Kulturkreise erreicht. So musizierten Lübecker Studierende auf ihrer Ecuador-Tour 2023 zusammen mit jungen Musikerinnen und Musikern eines Orchesters in Riobamba, der Universität in Ecuador und des Musikkonservatoriums in der Landeshauptstadt Quito. Die Staatskapelle Halle erreichte im Herbst 2023 mit ihrer Liveübertragung über den MDR ein Millionenpublikum und Bernd Ruf improvisierte zuletzt im Oktober mit Studierenden der Dong Hwa University Hualien in Taiwan, bevor er als nächstes Ziel die Universität in Belo Horizonte in Brasilien ansteuerte. Als Hinweis auf die Vielfältigkeit der Komposition erscheint sie in drei verschiedenen Versionen: als Long-Version mit vielen Improvisationen, als Single-Version und als Remix, der von MHL-Absolvent Jan Stöber produziert wurde.

„This is the future“ wird vom Label CHAOS als Vinyl-Album, CD und Dolby Atmos ab Februar 2025 veröffentlicht (Bestellnummer: CACD8541/CALP8541, https://shop.bauerstudios.de/de/labels/chaos). Digital wird das Album bereits am 13. Dezember auf allen Streaming- und Online-Portalen abrufbar sein.