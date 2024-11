Der 61. Wettbewerb um den Possehl-Musikpreis wird am Mittwoch, 13. November und am Donnerstag, 14. November jeweils ab 10 Uhr in der Musikhochschule Lübeck (MHL) ausgetragen. Die öffentlichen Wertungen im Großen Saal bieten Gelegenheit, die besten Studierenden verschiedenster Instrumentalfächer auf der Bühne zu erleben.

Foto: (c) Ina MortsieferIn zwei Runden treten im Wettbewerb um den 61. Possehl-Musikpreis 15 Studierende der Fächer Viola, Flöte, Oboe, Horn, Cello, Klavier und Gesang gegeneinander an. Ihre rund zwanzigminütigen Programme präsentieren die jungen Musikerinnen und Musiker in der ersten Runde am Mittwoch, 13. November ab 10 Uhr. Durch die breite Palette an Fächern ergibt sich ein abwechslungsreiches Programm: Es sind Ausschnitte aus Sonaten, virtuosen Etüden und Instrumentalkonzerten aus Klassik und Romantik zu hören sowie moderne und zeitgenössische Stücke. Unter anderem erklingen Werke von Bach, Mozart, Ravel, Strauss, Hindemith und Penderecki. In der zweiten Runde präsentieren sich dann am Donnerstag, 14. November ab 10 Uhr die Finalisten, am Nachmittag werden die Gewinner bekannt gegeben.

Der erste Preis ist mit 5.000 Euro dotiert, weitere Preise und Prämien kann die Jury in Höhe von 6.500 Euro vergeben. Zu den Juroren gehören in diesem Jahr Dr. Ole Krönert (Vorsitz) und Prof. Inge-Susann Römhild als Vertreter der Possehl Stiftung. Die MHL vertreten Prof. Arvid Gast, Prof. Maria Egelhof und der neue Celloprofessor Gabriel Schwabe. Als externe Juroren wirken Prof. Pauline Sachse und Prof. Gerald Fauth (beide: Hochschule für Musik und Theater „Felix Mendelssohn Bartholdy“) sowie Christian Kuhnt vom Schleswig-Holstein Musik Festival.

Foto: Die Possehlpreisträger 2023: das Quantum Quintett (v.l.n.r. Beatriz Ferreira (Fagott), Ding Zhang (Oboe), Carlota Vallejo Sánchez (Horn), Anaelle M'Barek (Klarinette), Alisa von Rohden (Flöte), (c)Quantum

Der Possehl-Musikpreis wird seit 1963 für MHL-Studierende ausgeschrieben. Renommierte Solisten und Ensembles, wie die Klarinettistin Shirley Brill, der Cellist Thomas Grossenbacher und das Artemis-Quartett waren Preisträger des Wettbewerbs. 2023 gewann ihn das Bläser-Ensemble „Quantum Quintett“. Programm und Zeitablauf sind auf der MHL-Website unter https://www.mh-luebeck.de/veranstaltungen/termine/ zu finden.

Der Eintritt zum Possehl-Wettbewerb ist frei.