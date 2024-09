Eines der spannendsten sinfonischen Werke der Musikgeschichte ist am Samstag, 5. Oktober um 19.30 Uhr in der Lübecker Musik- und Kongresshalle (MUK) zu hören: Rund hundert Studierende bringen unter Leitung von Christoph Altstaedt Mahlers neunte Sinfonie auf die Bühne. 3 x 2 Freikarten werden verlost!

Es ist sein letztes vollendetes Werk und nimmt das Publikum mit auf eine hochemotionale Reise: Monumentale Klänge, zersplitternde Klangfarben und sphärische Melodien lassen Mahlers Auseinandersetzung mit der zu Ende gehenden Lebenszeit, der Frage nach dem Sinn des Daseins, aber auch Liebe und Trost hörbar werden. Musik, die aus dem Nichts entsteht und ins Nichts verweht. Musik, die das Ende eines Lebens markiert und gleichzeitig den Beginn einer neuen Ära der Musikgeschichte. Die neunte Sinfonie gilt als Meisterwerk der klassischen Musik. Gustav Mahler beschäftigt sich darin mit den großen Themen des Lebens wie Liebe, Hoffnung und Vergänglichkeit.



Rund hundert Studierende der Musikhochschule Lübeck (MHL) bringen das epische Werk auf die Bühne der Musik- und Kongresshalle. Zusammen mit Gastdirigent Christoph Altstaedt nehmen sie das Publikum mit auf eine hochemotionale Reise. Die neunte Sinfonie ist Mahlers letztes vollendetes Werk – er schrieb sie zwischen 1909 und 1910, nachdem seine Tochter gestorben und ihm eine Herzkrankheit diagnostiziert worden war. Seine tiefe Verzweiflung können wir erahnen: Katastrophische Brüche, Klagegesänge, subtile Klangfarben und sphärische Melodien lassen irdische Tragik hörbar werden, aber auch überirdische Entrückung. In den synkopischen Rhythmus zu Beginn des Werks lässt sich der Schlag eines Herzens hineindeuten. Eindrucksvoll spielt Mahler mit Pausen, in denen die Musik schweigt und die ebenso bedeutsam erscheinen wie die zuvor gehörten Klänge. „Das erste Werk der Neuen Musik“, befand Alban Berg. Die Uraufführung 1912 mit den Wiener Philharmonikern unter der Leitung von Bruno Walter erlebte Mahler nicht mehr.

Christoph Altstaedt, der schon mehrmals mit den Studierenden der MHL gearbeitet hat, dirigierte zahlreiche renommierte Orchester wie das Royal Philharmonic London, das Toronto Symphony Orchestra, das Indianapolis Symphony Orchestra, die Deutsche Radiophilharmonie und das Ensemble Resonanz. Man darf gespannt sein auf seine Interpretation dieses spannenden Werkes.

Mahlers Neunte - Sinfoniekonzert mit dem MHL-Sinfonieorchester

Samstag, 5. Oktober 2024 um 19:30 Uhr, Muk Lübeck

Karten gibt es im Vorverkauf ab 14,00€ inkl. Vvk-Gebühren bei tips&TICKETS, online unter www.mh-luebeck.de und über Lübeck-Ticket. Karten gibt es auch an der Abendkasse.



Gewinnspiel

Die MHL verlost dreimal zwei Freikarten für das Konzert in der MuK. Wer an der Verlosung teilnehmen möchte, schreibt eine E-Mail mit dem Betreff: „Mahlers Neunte“ bis zum 2. Oktober an Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! . Gewinner werden telefonisch oder per E-Mail benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Eine zweite Aufführung gibt es am Sonntag, 6. Oktober um 19 Uhr im Forum der Hochschule für Musik und Theater Hamburg. Online-Tickets