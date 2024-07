Die Musikhochschule Lübeck lädt am Freitag, 5. Juli um 19.30 Uhr zu einem Solistenkonzert mit herausragenden Studierenden der MHL und dem Philharmonischen Orchester der Hansestadt Lübeck ein. Unter Leitung von Takahiro Nagasaki erklingen im Großen Saal Solokonzerte von Molique, Mahler, Nielsen und Walton.

Das Solistenkonzert unter Leitung von Takahiro Nagasaki im Großen Saal bietet Gelegenheit, herausragende Solisten der MHL zusammen mit einem profilierten Orchester zu erleben: begleitet vom Philharmonischen Orchester der Hansestadt Lübeck legen Kana Kobayashi (Oboe), Benjamin Lai (Violoncello), Qiuyi Lu (Gesang) und Oleg Shebeta-Dragan (Klarinette) mit ihrem Auftritt gleichzeitig die Abschlussprüfung zum Konzertexamen ab .

Die Japanerin Kana Kobayashi präsentiert das Concertino für Oboe und Orchester des deutschen Komponisten und Violinisten Bernhard Molique. Obwohl zu Lebzeiten eine weitbeachtete Persönlichkeit, ist er heute weitgehend in Vergessenheit geraten. Bemerkenswert ist seine eigensinnige Kompositionsweise, verbunden mit einem tiefen Verständnis für die Qualitäten des Instruments, die Solistin Kana Kobayashi hörbar machen wird: „Romantische Oboenkonzerte sind selten, da ist es für mich etwas Besonderes, dies eher unbekannte Werk aufführen zu dürfen“, sagt Kobayashi, die nach ihrem Bachelorstudium in Japan seit 2020 in der Klasse von Prof. Diethelm Jonas studiert und 2018 den Japan Classical Music Competition gewann.

Solist Benjamin Lai, Violoncello, Foto: (c) MHL



Auf dem Programm steht mit William Waltons Cellokonzert eines der bedeutendsten Cellokonzerte des 20. Jahrhunderts. Solist ist Benjamin Lai, der seit 2021 an der MHL Konzertexamen bei Prof. Troels Svane studiert. Der Preisträger zahlreicher internationaler Wettbewerbe wie des International David Popper Competition in Ungarn und des Internationalen Hindemith Wettbewerb in Berlin, ist seit 2024 Lehrbeauftragter für Violoncello an der MHL. „Das Anfangsthema gehört für mich zu den schönsten Melodien des 20. Jahrhunderts. Als ich es zum ersten Mal hörte, wusste ich, dass ich dieses Stück unbedingt lernen will“, sagt er. Walton selbst sah in dem Cellokonzert eines seiner gelungensten Werke. Er schrieb es zu großen Teilen auf der italienischen Insel Ischia, wo ihn die malerische Landschaft zu den impressionistischen Klängen inspirierte.

Die chinesische Gesangsstudentin Qiuyi Lu, die bei Prof. Manuela Uhl in Lübeck studiert hat, präsentiert Lieder von Gustav Mahler. Sie stehen gleichberechtigt neben seinen instrumentalen Werken und sind auf vielfältige Weise mit seinen Sinfonien verwoben, viele seiner Lieder tragen sinfonische Züge. Die Solistin wird „Erinnerung“, „Liebst du um Schönheit“ und „Ich atmet' einen linden Duft“ aus seinen frühen Liedern und Gesängen sowie „Ich bin der Welt abhanden gekommen“ aus den Rückert-Liedern interpretieren.

Solist Oleg Shebeta-Dragan, Oboe, Foto: (c) MHL



Auf dem Programm steht abschließend das Klarinettenkonzert op. 57 von Carl Nielsen, das zu den gewichtigsten Werken der Klarinettenliteratur gehört. „Das Werk zu spielen, ist für mich eine besondere Ehre. Seine emotionale Tiefe und technische Komplexität faszinieren mich“, sagt der ukrainische Student Oleg Shebeta-Dragan aus der Klasse von Prof. Jens Thoben, der das herausfordernde Werk zu Gehör bringen wird. Er hat sich 2022 beim Internationalen Carl-Nielsen-Wettbewerb den ersten Preis erspielt und zudem den Sonderpreis des Odense Sinfonieorchesters und den Juniorpreis der Jury.

Das Solistenkonzert ist Ausdruck einer langjährigen Kooperation der MHL mit dem Theater Lübeck und einmal mehr Gelegenheit, den talentierten künstlerischen Nachwuchs der MHL auf Großer Bühne zu erleben. Geleitet wird es vom japanischen Pianisten und Dirigenten Takahiro Nagasaki, erster Kapellmeister und stellvertretender GMD am Theater Lübeck.

Solistenkonzert

Freitag, 5. Juli um 19:30 Uhr

Musikhochschule, Großer Saal

Karten sind für 14 und 19 Euro (ermäßigt 8 und 12 Euro) bei allen dem Lübeck-Ticket angeschlossenen Vorverkaufsstellen, online unter www.mh-luebeck.de sowie an der Abendkasse erhältlich.