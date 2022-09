Am Sonntag, 25. September, 16 Uhr ist das Pfeiffer-Trompeten-Consort wieder im Lübecker Dom zu Gast. In seinem neuen Programm „Barocker Trompetenglanz“ präsentiert das Ensemble unter der Leitung von Joachim Pfeiffer (Solotrompeter der Lübecker Philharmoniker) Konzerte, Arien und Kantaten aus den Musikzentren des 17. und 18. Jh.

Anzeige

Die musikalische Reise beginnt in Paris mit dem »Entrée Les Sauvages« von Jean-Philippe Rameau. Eine Neuentdeckung dürfte das »Concerto Veneziano« des Italieners Alessandro Marcello sein, als Oboenkonzert komponiert erklingt es erstmals für vier Trompeten und Orgel. Georg Philipp Telemanns bisher unveröffentlichte Kantate „Lobet den Herrn“ hat das Ensemble für Corno da Caccia, drei Trompeten, Pauken und Orgel eingerichtet.



Im zweiten Teil des Konzertes gibt es bekannte Werke im Klanggewand des Pfeiffer-Trompeten-Consorts zu hören, u.a. J.S. Bachs „Wachet auf, ruft uns die Stimme“. Mit der „Morgenstimmung“ und weiteren lyrischen Stücken von Edvard Grieg gibt es einen kleinen Ausflug in die nordische Romantik. Außerdem werden als Solisten Prof. Matthias Neumann an der Orgel und erstmals Rafael Molinar an den Pauken zu hören sein. Als Finale erklingen Auszüge aus G.F. Händels Oper »Rinaldo«, mit der berühmten Arie „Lascia ch‘io pianga“.



In diesem Jahr musiziert das Pfeiffer-Trompeten-Consort mit Joachim, Martin, Paul Pfeiffer und Julie Bonde an den Trompeten mit seiner eigenen kleinen Konzertorgel auf der Chorempore im Westchor.



Weitere Infos und Tickets unter www.pfeiffer-trompeten-consort.de

"Barocker Trompetenglanz" mit dem Pfeiffer - Trompeten - Consort

Sonntag, 25. September 2022 um 16 Uhr

Dom zu Lübeck

Tickets zu 17€ (Kat.I) und 12€ (Kat.II) (Schüler, Studenten 12/8€) unter www.pfeiffer-trompeten-consort.de sowie bei der LN-Vorverkaufsstelle (Dr. Julius-Leber-Str.) oder per Mail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!, Infos unter Tel. 0451/5821610