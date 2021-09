Am Samstag, 2. Oktober 2021 gibt die Tributband "The Doors Reloaded" im Werkhof ein Konzert. Durch ihre Authentizität sowohl im Sound als auch in der Bühnenshow bringt sie das Lebensgefühl der späten 60er Jahre auf die Bühne und nimmt das Publikum mit auf eine Zeitreise.

The Doors gelten als eine der einflussreichsten Bands der 1960er Jahre, deren Frontmann James Douglas „Jim“ Morrison zu den charismatischsten Persönlichkeiten der Rockmusik jener Zeit zählte. Am 8. Dezember 2020 wäre er 77 Jahre alt geworden. Am 3. Juli 2021 jährte sich sein Todestag zum 50. Mal. Mit nur 27 Jahren ist er auf mysteriöse Art und Weise in Paris gestorben und noch heute ist seine Grabstätte auf dem Pariser Ostfriedhof Père Lachaise eine Pilgerstätte für seine zahlreichen jungen wie alten Fans.

Anlässlich des 50. Todestages im Jahr 2021 widmet sich der The Doors Konzertabend dieses Mal der späten Phase der US-Legende. Jener Phase, in der der Rock Adonis Jim Morrison zum wahren Song-Poeten aufstieg und gleichzeitig zum Anti-Star mutierte. Eine Phase, in der er sich selbst mehr als Lyriker und weniger als Rocksänger sah. Daher der Vollbart, die langen Harre und der Trip nach Paris, wo er als Dichter wahrgenommen werden wollte und viele seiner literarischen Vorbilder studierte wie William Blake, Charles Baudelaire, Arthur Rimbaud, Aldous Huxley und Louis-Ferdinand Céline, aber auch Bertolt Brecht und Friedrich Nietzsche.

Die Kultband „The Doors“ befindet sich zu diesem Zeitpunkt auf ihrem Höhepunkt. Ihr Sound ist einzigartig: Rock, Blues, Psychedelic. Keyboarder Ray Manzarek und Gitarrist Robby Krieger prägen den Sound. So zerrissen wie die Gesellschaft Ende der 60er durch Vietnamkrieg, gewaltsame Unruhen, Bürgerrechtsbewegung, ist auch Frontman Jim Morrison. Er polarisiert, symbolisiert das Lebensgefühl der jungen Generation. Ausdruck der Zeit und doch zeitlos? Nach seinem tragischen Tod wird er zum „American Poet“ stilisiert.

Machen Sie dieses Mal also eine Reise zurück in die späten sechziger und frühen siebziger Jahre mit "The Doors Reloaded". The Doors waren unberechenbar und berüchtigt für ihre energiegeladenen Live-Auftritte, allem voran, der charismatische Frontmann Jim Morrison. Bei der Tributband "The Doors Reloaded" verhält es sich genauso. Mit den gleichen Vintage-Instrumenten wie sie auch "The Doors" benutzten sind sie dem Original-Sound sehr nah. Auch optisch stehen sie dem Original in nichts nach – die Ähnlichkeit vor allem beim Sänger zu Jim Morrison wie man diesen Ende der 60er und zu seinen Paris-Zeiten Anfang der 70er kannte ist verblüffend. "The Doors Reloaded" bieten eine atemberaubende Live Show die vor Energie nur so strotzt. Alles was Sie tun müssen ist hingehen, den Rest erledigt die Band.

Im besonderen konzentriert sich die Band bei ihrer Show auf die späten Konzerte der Doors, dokumentiert unter anderem auf den großartigen Live-Alben “Live at the Aquarius Theatre”, „Live in Pittsburgh 1970“, „Live in New York“, „Live in Stockholm“, „Live in Philadelphia ’70“ und „Live at the Matrix“. Neben den vielen Hits wie Light My Fire, The End, Riders On The Storm, Roadhouse Blues und Love Street, werden auch Songs wie Alabama Song (Whisky Bar), Backdoor Man, Crystal Ship, Gloria, LA Woman, Soft Parade, Soul Kitchen, When The Music’s Over u.v.m. zu hören sein.

Jim Morrison gilt als Rockmusiker, der die Fantasien, Visionen, Ängste und die Selbstdestruktivität der Generation der späten 1960er Jahre artikulierte und exemplarisch auslebte. Gemeinsam mit den Doors erweiterte er das Repertoire der Rockmusik um mehrschichtige Konzeptstücke und Formen des Rocktheaters. Die Shows der Doors waren energiegeladen, explosiv, spannend und oft ereignisreich. "The Doors Reloaded" bringen diese Zeit zurück auf die Bühne. Authentisch, leidenschaftlich und perfekt im Sound und Outfit. Jeder, der Jim Morrison und die Doors mochte, sollte sich dieses Ereignis und diese Tribut-Show nicht entgehen lassen.

Karten gibt es für nur 18,- EUR zzgl. Gebühren an allen bekannten Vorverkaufsstellen, über Eventbrite, CTS-Eventim, Lübeck-Ticket und Ticketmaster (jeweils auch online).

Speziell in Lübeck sind die Karten über die Konzertkasse im Hause Hugendubel, bei Tipps & Tickets in der "MuK", im Citti Park, bei allen Geschäftsstellen der "Lübecker Nachrichten" - dort u.a. in der LN-Ticketwelt in der Dr. Julius Leber Straße 9 - 11 und direkt beim Veranstalter über die Hotline 0451 / 58 24 91 43 bzw. im Internet über www.german-concerts.de erhältlich. Restkarten kosten an der Abendkasse 23,00 €.

(Um auf Abstand, Maskenpflicht und Adressnachverfolgung verzichten und dennoch sicher und unbeschwert wieder Live-Musik genießen zu können, praktisch wie zu Vor-Corona-Zeiten, gilt bei den Veranstaltungen im „Werkhof“ Lübeck die 3G-Regel. Geimpfte müssen also den gelben Impfpass oder einen digitalen Impfnachweise vorlegen, Genesene einen behördlichen oder ärztlichen Nachweis. Bei Getesteten darf der PCR-Nachweis nicht älter als 48 und der Antigen-Schnelltest-Nachweis nicht älter 24 Stunden sein. Außerdem muss zur Kontrolle der Identität der Personalausweis mit vorgelegt werden!)