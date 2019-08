Auf die überwältigende Resonanz des ersten NORDEN Festivals folgt auf den Königswiesen in Schleswig vom 29.08. - 15.09.2019 die zweite Ausgabe! Im Grünen, direkt am Strand der Schlei gelegen, könnt Ihr an drei Wochenden aktuelle Musik, Kurzfilme, Lesungen und Straßentheater aus Schleswig-Holstein, Hamburg und den europäischen Ostsee-Anrainerstaaten erleben und genießen.

Darüber hinaus könnt Ihr euch aktiv einbringen und an Workshops und Vorträgen teilnehmen. Ebenso sportliche Aktivitäten wie Stand-Up-Paddling, Yoga, Klettern und viel mehr laden zum Ausprobieren ein. Das Thema Nachhaltigkeit liegt uns am Herzen und findet sich auch auf dem Festival wieder.

„Das NORDEN Festival hat mich verzaubert. Das Gelände ist wunderschön, das Konzept frei und entspannt und überall gibt es Kunst zu entdecken - und dazu die Möglichkeit, sich selbst auszuprobieren.“ – Selina Seemann (Poetry Slam/Autorin)

NORDEN ist nachhaltig und setzt Maßstäbe in den Bereichen Mülltrennung, E-Mobilität, Upcycling und Recycling. Best Practice Beispiele und Informationen finden sich im Grünen Pavillon, zentral auf der Festivalfläche.

Ob für Erwachsene, Familien, als auch Studierende und Kulturinteressierte: Das Festival bietet zahlreiche Rabatte und Aktionen. Eine Neuigkeit in diesem Jahr ist das Kombi-Ticket: Mit dem Wochenend-Ticket des NORDEN Festivals können ebenfalls die kulturellen Highlights im Stadtmuseum Schleswig und dem Schloss Gottorf genossen werden.

Foto: (c) Ronja Hartmann

Darüber wird der Festivalbesuch in diesem Jahr zum kulturellen Kurzurlaub an der Schlei: Mit einem Zeltplatz auf den Königswiesen können alle Nordlichter ganz nah am Geschehen bleiben und ereignisreiche Festival-Tage zwischen den Hecken des Landschaftsparks ausklingen lassen.

NORDEN bietet seinen Gästen aktives Erleben, kulturelle Vielfalt, nachhaltige Trends und die kulinarischen Feinheiten Schleswig-Holsteins und der angrenzenden nordischen Länder in atmosphärischer Umgebung – ein entspannter Kurzurlaub der besonderen Art.

NORDEN Festival - The Nordic Arts

Kulturfestival vom 29.08. - 15.09.2019

An drei Wochenenden jeweils von Do-SO

Königswiesen, Schleswig



Alle Infos und das ganze Programm unter www.norden-festival.com