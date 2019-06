Mit einem Klassiker, der seit Generationen nicht nur Kinderherzen höher schlagen lässt, gibt es am Samstag, 15. Mai erstmals bei Kunst am Kai ein Konzert für die ganz jungen Zuschauer.

In Camille Saint-Saëns' kunstvoll witzigem Werk brüllen die Löwen, gackern die Hühner und tanzen die Schildkröten. Es ist eines der beliebtesten Musikstücke für jung und alt und wird mit 2 Klavieren und Instrumentalsolisten aufgeführt. Die Zuhörer werden Zeugen, wie die Tiere Karneval feiern und sich in einem prächtigen Umzug präsentieren und während alle gespannt auf den Schwan warten, treffen wir den Elefanten, den Löwen und noch viele weitere Lebewesen, denen Saint-Saëns zu musikalischer Unsterblichkeit verholfen hat.

Mit eigenen Kuscheltieren sitzen die Kinder dicht neben den Musiker*innen auf der Bühne und werden zum Mitmachen in der Geschichte motiviert. Eltern und Großeltern erkennen vielleicht hier und dort auch Saint-Saëns‘ Anspielungen an berühmte Kollegen wie Offenbach, Berlioz und Rossini, die hier als Elefant, Schildkröte und Fossil in musikalische Erscheinung treten. Die Schauspielerin Sara Wortmann erweckt mit lustigen Einfällen die Tiere zum Leben und wer weiß, vielleicht bringt die Aufführung ja auch weitere Überraschungen mit sich …

Dauer 50 Minuten, Mitwirkende: Saskia Schmidt-Enders und Gabriele Pott, Klavier Solisten des Kunst-am-Kai-Orchesters; Sara Wortmann, Sprecherin

Infos zum Musikfestival Kunst am Kai: www.kunst-am-kai.de

Karneval der Tiere - Kinderkonzert, Für Kinder ab 5 Jahren

Samstag, 15. Juni um 15 Uhr und um 17 Uhr

Hafenschuppen C, Willy-Brandt-Allee 31c, 23554 Lübeck

Karten: 12,- Erwachsene, 7,- ermäßigt für Schüler*innen und Student*innen und Kinder ab 5 Jahren, 7,- ermäßigt für Rollstuhlfahrer und Schwerbehinderte ( ab 70 %) gegen Vorlage eines Ausweises. Online-Tickets unter www.luebeck-ticket.de