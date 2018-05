Am Pfingstsonntag, 20. Mai 2018 um 18 Uhr ist das Pfeiffer-Trompeten-Consort wieder mit einem festlichen Konzert zum Pfingstfest in der St. Aegidienkirche zu Gast.

Die "PFINGST-TROMPETEN" sind inzwischen fester Bestandteil des Lübecker Musiklebens im Frühsommer. Mit 4 Trompeten, Pauken und Orgel präsentiert das Ensemble festliche Klänge aus vier Jahrhunderten. Im ersten Teil des Konzertes steht Barockmusik vom Feinsten auf dem Programm, u.a. das Konzert D-Dur für zwei konzertierende Solotrompeten von Alessandro Scarlatti und – als Lübecker Erstaufführung – die Sinfonia aus der Kantate „Drei sind, die da zeugen im Himmel“ von Georg Philipp Telemann.



Gewandhaus-Solopauker Mathias Müller wird wieder solistisch zu hören sein, diesmal mit dem Renaissance-Stück „Now is the month of maying“ von Thomas Morley, die Paukenstimme wurde nach alten Aufzeichnungen speziell für Mathias Müller erstellt. In diesem Jahr wird es mit einem Arrangement der mitreißenden Candide-Ouvertüre auch eine Hommage auf Leonard Bernsteins 100. Geburtstag geben.

Im zweiten Teil des Programms gibt es dann romantische Musik im Klanggewand des Pfeiffer-Trompeten-Consorts, von Eugéne Gigout wird der „Grand Choeur Dialogue“ aufgeführt. Als Finale steht dann Maurice Ravels berühmter „Bolero“ in einer Fassung für vier Trompeten, kleine Trommel und Orgel auf dem Programm. Neben den drei Brüdern Joachim, Harald und Martin Pfeiffer ist auch die junge Trompeterin Julie Bonde sowie Prof. Matthias Neumann an der Orgel und Mathias Müller (Pauke/Schlagzeug) mit dabei.

PFINGST-TROMPETEN

Pfingstsonntag, 20. Mai 2018 um 18 Uhr

St. Aegidien Lübeck

Karten zu € 15,- zzgl. VVK-Geb. (Schüler/Studenten 10,-, Kinder bis 12 J. frei) bei Konzertkasse Hugendubel, Klassik-Kontor und Pressezentrum sowie an der Abendkasse ab 17 Uhr. Infos unter Tel. 0451/5821610 und unter www.fermate.cc/pfeiffer-trompeten-consort