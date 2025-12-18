Helga Schubert, geboren 1940 in Berlin, reflektiert in ihrem neuesten Buch verschiedenste Übergänge, die sie geprägt, gestärkt oder auch verunsichert haben. Ich kenne Helga Schubert seit knapp 50 Jahren.

Ihr erstes Buch „Lauter Leben" erwarb ich 1976, damals war sie meine Tutorin an der Humboldt Universität Berlin, während meines Psychologie-Studiums. Seitdem habe ich kein Buch mehr von ihr verpasst. In den letzten Jahren konnte ich sie auch persönlich bei Lesungen zur Leipziger Buchmesse erleben.

Ihr neuestes Buch charakterisiert in erstaunlicher Weise ihr Leben in den verschiedensten Übergängen. Angefangen in der kindlichen Abhängigkeit und Verantwortlichkeit für die sterbende Großmutter bis hin zur liebevoll sorgenden Partnerin ihres demenzkranken Ehemannes.

Übergänge vom Leben in der Diktatur zur freiheitlichen Demokratie.

Übergänge vom Schweigen zum Aufstehen mit persönlichen Konsequenzen.

Übergänge von Resignation zu Mut.

Übergänge von Schuldgefühlen zu Versöhnung.

Ubergänge von jugendlicher Welteroberung zu weiser Altersakzeptanz finden sich in ihrem neuen Erzählband.

Ein Buch, das für alle Generationen lesenswert ist. Zeigt es doch den Jugendlichen, wie man auch in scheinbar unlösbaren Konfliktsituationen Wege zum Leben finden kann. Menschen in der Lebensmitte können begreifen, welchen Schatz ein Leben ohne Diktatur darstellt. Und wir Alten, zumindest ich persönlich, sehe so viele Lebensparalellen und es macht mich dankbar, jetzt noch das Leben genießen zu können.

Ich schließe mit einem Auszug des Anfangstextes: „Mein Topf Leben quillt über Bilder, Stimmen, Geräusche, Gefahr... Heulsirenen... Nachtflucht... Eisfreund-Geheimnis... Schlaraffenland... Neugierbuch für Liebe... umgeändertes Wissen... Mozart-Flöten... Mein Topf Leben quillt über." (S.11-12 in " Luft zum Leben")

Helga Schubert „Luft zum Leben", dtv Verlag 13. November 2025, 288 Seiten

Das Buch ist in den inhabergeführten Buchhandlungen Belling, Prosa, Buchfink, Arno Adler, Langenkamp, maKULaTUR, Buchstabe und Bücherliebe erhältlich.



