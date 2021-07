Schon im vergangenen Jahr erschien die Hörbuchausgabe dieses unsagbar spannenden Buches, für das Helga Schubert den Ingeborg Bachmann Preis 2020 erhielt und für das sie mit dem Buchpreis der Leipziger Buchmesse 2021 nominiert war.

29 Geschichten blättern in 80 Lebensjahren eines bewegten Lebens und 8 Jahrzehnten deutscher Geschichte. Helga Schubert ist von je her Sammlerin von Lebensepisoden, die sie uns mit Witz, Brisanz, Tiefgang und Empathie nahebringt. Ihre bisher erschienenen Bücher zeigen das in vielfältiger Weise.

Aber in ihrem neuen Buch ist das nochmal etwas Besonderes. Mit allen Sinnen lässt sie uns Anteil nehmen an ihren Glücksmomenten, aber auch an ihren Verletzungen und Wunden der Seele, ihren Chancen auf Heilung und dem Erleben, dass „Alles gut“ werden kann, wie das Resümee des Buches zeigt.



Helga Schubert wurde 1940 in Berlin geboren. Als sie 1 Jahr alt ist, fällt ihr Vater als Soldat im 2. Weltkrieg. 1945 flieht sie mit der Mutter vor den Kriegsangriffen in Berlin zu den Großeltern nach Greifswald. Ihre Mutter hat durch den Krieg alles verloren und ist dadurch schwer traumatisiert und liebesunfähig. Ihrer Tochter gegenüber betont sie immer wieder, sie habe drei Heldentaten vollbracht, für die sie der Mutter ein Leben lang dankbar sein müsse: Sie habe sie nicht abgetrieben; sie habe sie als 5 jährige mit auf die Flucht genommen; sie habe sie vor dem Einmarsch der Russen nicht erschossen, wie es der Schwiegervater wollte.



In ihren Geschichten setzt sie sich mit dem Porträt ihrer Mutter und ihren dadurch entstandenen Wunden, Verletzungen und Ängsten auseinander und zeigt, dass Heilung möglich wird und ihr christlicher Glaube dafür ein wesentlicher Halt ist. Seelenanker sind in ihrer Kindheit unbeschwerte Zeiten im Garten ihrer Großmutter und deren uneingeschränkte Liebe. Als Erwachsene sind es vor allem die verbindende Liebe zu ihrem Mann Johannes Helm und zu ihrem Sohn, sowie das Schreiben und Leben in der Natur Mecklenburgs, so dass sie am Ende ihres Buches in einer Kuscheldecke der Gefühle eingehüllt schreiben kann: “Alles gut“.



Das Buch, das kurzweilig zu lesen ist, beindruckt durch das Schreiben mit allen Sinnen und dem Hineingenommenwerden in das Leben von Helga Schubert - unbedingt empfehlenswert!

Helga Schubert: Vom Aufstehen - Ein Leben in Geschichten, dtv Verlag, März 2021, Amazon.

