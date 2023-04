In der 1937 erschienenen Novelle "Von Mäusen und Menschen" thematisiert der spätere Literaturnobelpreisträger John Steinbeck den utopischen "American Dream".

Die beiden Wanderarbeiter George Milton und Lennie Small ziehen während der Wirtschaftskrise im Kalifornien der 1930er Jahre von Farm zu Farm. Lennie ist retardiert, gutmütig und ehrlich. Seine unbändige körperliche Kraft macht ihn zu einem besonderen Landarbeiter. Er hat Eigenarten eines Kindes; weiche Dinge zu befühlen ist seine Leidenschaft, z.B. Mäuse in seiner Hosentasche zu hüten. Seine Kräfte kann er nicht einschätzen und zerdrückt eine Maus mit seiner Hand.





In jeder Lebenslage ist Lennie bereit, seinem Freund George zu gehorchen. George ist lebenstüchtig; er übernimmt Verantwortung für Lennie und sorgt für ihn. Ohne die Fürsorge des Freundes könnte Lennie nicht überleben; so fühlt sich George überlegen und bedeutend, was ihm Sinn im Leben gibt. Beide überwinden ihre Einsamkeit, indem sie von einer gemeinsamen Farm träumen, einem eigenen Stück Land, auf dem Lennie Kaninchen halten darf. Beide Charaktere verbindet eine tiefe Freundschaft. Sie ergänzen einander auf symbiotische Weise. Auf der Farm arbeiten nur Männer. Eine einzige einsame Frau lebt mit auf der Farm. Sie ist die Gattin des Aufsehers, die die Männer durch ihre Anwesenheit verwirrt.



Lennie und George (rechts), (c) 2023 Rebecca Dautremer / Splitter Verlag

Einige Lesende mögen sich an "Of Mice and Men" als Lektüre im Englischunterricht erinnern, an die Diskussionen über Einsamkeit, Schuld und Vergebung und wie Steinbeck mit der Technik der Vorausahnung spielt.

Die französische Illustratorin Rébecca Dautremer hat nun die Novelle als Graphic Novel virtuos umgesetzt. Zurecht wird sie - meiner Meinung nach - vom "Figaro" als "eine der größten llustratorinnen des 21. Jahrhunderts" bezeichnet. Dautremer hat für die Graphic Novel nicht einen Satz des Originaltextes gekürzt; die Übersetzung ins Deutsche ist meisterhaft gelungen von Mirjam Pressler. Zu einigen Bildern zitiert die Künstlerin aus dem englischen Text des Autors Steinbeck.



Tante Clara(c) 2023 Rebecca Dautremer / Splitter Verlag



Das in jeder Hinsicht gewichtige Kunstwerk lässt die Handlung aufgrund der Bilder lebendig werden. Indem man sich auf die Bilder fokussiert, erscheint der Inhalt vor den Augen des Betrachters. Die Illustratorin bedient sich vielfältiger Bildtechniken. Unterschiedliche Farben und Formate, mehr als zweihundert Doppelseiten mit Aquarellbildern und Buntstiftzeichnungen wechseln sich ab. Einige Bilder erinnern an Werbe- und Filmplakate der dreißiger Jahre in Amerika.



Ein Augenschmaus und Farbenrausch, sich in die Bilder zu vertiefen! Ein bunter Wälzer, den ich immer wieder in die Hand nehmen werde.

John Steinbeck: Von Mäusen und Menschen (Graphic Novel), illustriert von Rébecca Dautremer, Splitter-Verlag 2022, 424 Seiten, Amazon.

Hinweise: In dem Film "Von Mäusen und Menschen" von 1992 von dem Regisseur Sinise brilliert John Malkovich in der Rolle des Lennie.

In der Arte Mediathek: "Graphic Novel: Von Menschen und Mäusen - Die ganze Doku" erklärt Rébecca Dautremer ihre Maltechniken.



Das Buch ist in den inhabergeführten Buchhandlungen Belling, Prosa, Buchfink, Arno Adler, Langenkamp, maKULaTUR, Störtebeker und Buchstabe erhältlich.