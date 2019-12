Der Lübecker Illustrator und Cartoonist Stefan Bayer hat im Willegoos-Verlag Potsdam ein Wimmelbuch und ein Malbuch mit Motiven aus der Hansestadt Lübeck veröffentlicht.

Verschiedene Stadtansichten, zum Beispiel die Promenade an der Obertrave, der Strand in Travemünde oder der berühmte Lübecker Weihnachtsmarkt, vermitteln eine lebendige und vielfältige Stadt für Leser ab zwei Jahren. Auf den liebevoll gestalteten Ansichten lässt sich viel entdecken und kleine Stadtforscher können sich auf eine phantasievolle Reise durch die Hansestadt begeben.

Stadt-Wimmelbücher von Willegoos mit der neugierigen Graugans Guntje – immer zu erkennen am orangefarbenen Schal! – haben mittlerweile Kultstatus erreicht. Die erfolgreiche Reihe zeigt das quirlige Leben in Deutschlands Städten für Kinder ab 2 Jahren. Nun ist endlich auch die Hansestadt Lübeck an der Reihe!

(c) Stefan Bayer

In „Mein kleines Stadt-Wimmelbuch Lübeck“ entdecken kleine (und große) Lübeck-Fans Vertrautes, Neues und Witziges, aber immer wiedererkennbare Szenen der Originalschauplätze. Die liebevollen und authentischen Zeichnungen des Zeichners Stefan Bayer und viele Erzählanlässe fördern Sprachkompetenz und Konzentration der kleinen Stadtentdecker. Ein Stadtplan, der zeigt, wo die einzelnen Szenen zu finden sind, ist eine gelungene Abrundung des Bilderbuchs.



In Lübeck ist immer was los! Süßer Marzipanduft weht Guntje Graugans um den Schnabel, als sie die trubelige Hansestadt besucht. Auf der Promenade an der Obertrave mischt sich die abenteuerlustige Reisegans unter die fröhlichen Lübecker und ihre Gäste, die das schöne Frühlingswetter genießen. Noch mehr Wasser und Schiffe entdeckt sie schließlich auch am Krähenteich, bevor sie schließlich zum sommerlichen Planschvergnügen an den Strand in Travemünde aufbricht. Dann steht Herumtoben auf dem Wasserspielplatz im Drägerpark auf ihrem Programm. Auch im Winter erlebt Guntje tolle Sachen in Lübeck, es lockt der wunderschöne Weihnachtsmarkt mit vielen Leckereien für den Süßschnabel! Müde von all ihren Abenteuern heißt es für Guntje dann mit allen anderen Lübecker Wimmelfiguren schließlich „Gute Nacht“ im Haus auf der Altstadtinsel.

Und wer dann noch nicht genug hat, kann in dem ebenfalls erhältlichen Malbuch (ab 5 Jahren) die Motive des Wimmelbuches auch selbst ausmalen.

