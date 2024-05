Immer wieder taucht in der Kunstgeschichte die Farbe Blau explizit auf. Sei es bei der Künstler-Gemeinschaft „Der blaue Reiter“ oder in der „Blauen Phase“ von Pablo Picasso. Jetzt hat sich die umtriebige Gemeinschaft der Künstler*innen vom Kunstverein „Defacto Art“ daran gemacht, diese markante Farbe mit viel Kreativität in Kunst zu verwandeln.

Ausgangspunkt des Projekts ist und war Wasser, unser Lebenselixier, ohne das wir Menschen nicht überleben könnten. So schreibt Jutta Gottschalk zu ihrer Raum- und Klanginstallation aus umhäkelten Flaschen: Ins Wasser fällt ein Stein. Das Kunstprojekt soll dazu anregen, über den persönlichen Umgang mit Wasser und Trinkwasser nachzudenken. Umhäkelte Flaschen und Mandalas symbolisieren Fragilität, Schönheit und Schutzbedürftigkeit des Wassers, während die Mandalas die Verbundenheit und Harmonie zwischen Menschen und Natur darstellen, aber auch die Zentrierung aufnehmen, wenn ein Stein ins Wasser fällt.

Foto: Blick in die Ausstellungshalle



Auch andere gesellschaftliche und politische Aspekte spielen in den Werken eine Rolle: So stellt Fabian Syrte in seiner Skulptur den Gegensatz zwischen AfD-Grundsatzprogramm und Fotos von Lübecker Gegendemonstrationen her, um die aktuellen Bezüge von zunehmendem Hass und Hetze durch die überwiegend faschistische Partei aufzuzeigen. In das gleiche Horn bläst Janine Turan, die in einer Postkarten-Aktion zur bevorstehenden Europa-Wahl schreibt: „Wahlweise. Hast du die Wahl, dann wähle weise, ganz mit Bedacht und gib gut acht, dass alles rechtens ist. Damit am Ende nicht das Recht verliert, weil es zu stark nach rechts tendiert. Hast du die Wahl, dann wähle weise. Ganz egal, ob laut oder leise.“ Auch Susann Thomas benutzt Zeitungsmeldungen zu politischen Bezügen der Jetztzeit zu ihren drei Arbeiten: Stille Post mit Titeln wie „Verlängerte Feuerpause“.



Die anderen teilnehmenden Künstler*innen haben ihrer Fantasie, der Kreativität und der Lust am Tun freien Lauf gelassen. So zeigt Sieglinde Thot drei Wolkenbilder, die sie aus der Erinnerung gemalt hat, wie sie im Gespräch erklärt. In der Natur ist es sehr schwierig, Wolken zu malen, weil sich der Himmel immer wieder verändert von Moment zu Moment. Wohingegen Angela Olschina-Nitsch ganz konkret Naturlandschaften aus Norwegen vor Augen hatte, die sie bei blauer Stunde erlebt hat.

Foto: Mobile von Peter Fischer: Erstarrt blau - Hände mit blauen Gläsern

Imken Kramp, eigentlich für ihre Tierbilder bekannt, hat für diese Schau 2 kleine Porträts in „Blue und Yellow“ beigesteuert, während die Kollegin Marie Eufe mit ihren drei Porträts Reinhard, die Handelsprinzessin und Ulrich im Bild erscheinen lässt. Als Farbfeldmalereien kommen die drei Bilder von Ingrid Friedrichsen daher, während die beiden Acryl-Bilder von Gerd Rehne: Nähe und Gitesh Klatt: 2 von 10 eher abstrakt sind.

Dem Thema Skulptur widmet sich der Vereinsvorsitzende Peter Fischer, der ein Mobile aus weißen Händen und blauen Gläsern an die Decke gehängt hat. Sinisa Bekanovic hat ihre Skulptur dagegen auf einen weißen Sockel gestellt. Dort steht jetzt wunderbar anzuschauen der „Bass in Blau“, dem man am liebsten sofort tiefe Töne entlocken würde. Darüber hinaus lassen sich noch so einige andere Werke von zum Beispiel Christel Eilenbusch, Gabi Schau, Susann Thomas oder sogar der Künstlichen Intelligenz entdecken.



Die sehenswerte Ausstellung in der Defacto Art Kunsttankstelle neben dem Holstentor ist noch bis zum 26.05.24 zu sehen.

Holger Kistenmacher Jahrgang 1956, freischaffender Journalist seit gut 25 Jahren, studierter Realschullehrer, praktizierender psychosozialer Betreuer, ambitionierter Fotograf und Kulturschreiber mit den Fachgebieten: Moderne Gegenwartskunst, Literatur, Musik zwischen Jazz und Rock, Nordische Filme, Moderner Tanz. Weltenbummler und Reisejournalist.









Fotos: Holger Kistenmacher