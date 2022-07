Am Donnerstag, 21. Juli 2022 wird um 18 Uhr die neue Ausstellung "60er-70er: Die Zukunft ist nah!" eröffnet. Sie zeigt rund 50 Sammlungswerke aus der Kunsthalle St. Annen. Der Fokus der Sammlungspräsentation liegt auf dem Schaffen von ca. 45 Künstler:innen im Zeitraum von 1960-1979.

Im Laufe der Jahre, u. a. durch Ankäufe, hat die Sammlung der Kunsthalle St. Annen ihr Profil, insbesondere in der Malerei, auf die informelle Kunst ausgerichtet. Vertreten sind deutsche, aus dem Ostseeraum stammende, sowie internationale Künstler:innen. Obwohl die informelle Kunst in Deutschland lange Zeit nicht populär war, hat sie der Sammlung der Kunsthalle St. Annen geholfen, sich als intime und anspruchsvolle Sammlung zu profilieren.

Die Kunst in den 60er und 70er Jahren ist vielfältig und besteht aus zahlreichen Strömungen und Handschriften, sowohl in Deutschland als auch in Frankreich und den USA. Ein komplexer stilistischer Aufbau zwischen figurativen und abstrakten Werken ist das Ergebnis. Was jedoch immer wieder auftaucht, aus dieser Vielfalt an Genres, ist immer die zentrale Bedeutung von Form, Geste und Farbe. Jede:r der ausgestellten Künstler:innen experimentiert auf seine Weise, macht Vorschläge und interagiert mit und durch seine Werke.

Die Ausstellung ist gegliedert in die Themengruppen "Mensch sein", "Natur", "Moderne Welt" und "Form, Farbe, Licht". Präsentiert werden u. a. die Werke von Stanislaw Fijalkowski, Rupprecht Geiger, Peter Klasen, Heide Rose-Segebrecht und Kai Sudeck.

Vernissage am 21. Juli um 18 Uhr

Grußwort: Dr. Alexander Bastek, Leiter des Museums Behnhaus Drägerhaus und Co-Kurator der Ausstellung

Einführung: Emma-Louise Arcade, Kuratorin der Ausstellung

Um Anmeldung wird gebeten bis zum 20.07.22

per E-Mail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! oder Tel.: 0451/122 4134.

Preis: Erwachsene: 8,-/Ermäßigte 4,-/ Kinder: 2,50 €

60er-70er: Die Zukunft ist nah!

Ausstellung vom 22. Juli bis 3. Oktober 2022

Öffnungszeiten: Dienstag-Sonntag 10-17 Uhr

Kunsthalle St. Annen