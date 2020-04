Die Corona-Krise hat alles voll in Griff, leider auch fast völlig das Kulturleben. Kinos, Theater, Museen, Konzerte, Lesungen, Ausstellungen: alles geschlossen oder abgesagt. Viele Künstler und Kulturschaffende trifft die Krise vor allem finanziell hart.

Mir geht es gesundheitlich und finanziell glücklicherweise noch gut, aber auch ich hatte meine erste Foto-Ausstellung für April, Mai geplant. Die muss jetzt erstmal verschoben werden auf den Spätsommer oder Herbst. Mal sehen, wo ich dann eine finanzierbare Location finde. Vielleicht hat ja Jemand eine Idee.



Also die geplante Ausstellung sollte „Urban Art around the World - Streetart, Stencils, Cutouts, Wall-Paintings“ heißen. Dabei wollte ich Fotos, die ich im Laufe von gut 30 Jahren auf Reisen um die Welt gesammelt hatte, präsentieren. Die Auswahl reicht von heimatlichen Gefilden (Lübeck, Hamburg, Berlin, München), über Europa (Spanien, Portugal, Island, Frankreich, Italien), Afrika (Kapstadt, Tel Aviv, Marrakesch) und Südamerika (Argentinien, Uruguay, Costa Rica). Dazu habe ich noch alte Fundstücke aus Neuseeland, Australien oder Kalifornien ausgegraben.



Um allen Kunstfreunden, die wie auch ich zur Zeit unter Hausarrest stehen und keine kulturellen Veranstaltungen besuchen können, eine kleine Freude zu machen, zeige ich eine kleine Vorauswahl der geplanten Ausstellung. Vielleicht macht die kleine Bilderschau auch neugierig und sorgt für viel Interesse bei Sponsoren, Kunstförderern oder Menschen, die günstig große Ausstellungsräumlichkeiten kennen.



Soweit liebe Freunde und Kunstinteressierte, allen natürlich beste Gesundheit and stay home!

Fotos: (c) Holger Kistenmacher