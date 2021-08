Das Wolfhager Figurentheater bringt den Grüffelo vom 1. bis 19. September in Lübeck auf die Bühne, ein fantasievolles Puppenspiel für kleine Mäuse und große Monster. Der große Wald ist voller Gefahren. Da ist es gut, wenn man einen starken Freund hat. Und wenn man keinen hat, muss man sich einen erfinden. Wie die kleine Maus, die jedem, der sie fressen will, mit dem schrecklichen Grüffelo droht. Dabei gibt es den Grüffelo gar nicht. Oder doch?

Anzeige

Auch in dieser Saison ist das Wolfhager Figurentheater wieder in Lübeck zu Gast. Auf dem Programm steht diesmal "Der Grüffelo" nach dem beliebtem Kinderbuch von Julia Donaldson und Axel Scheffler. Das in zahlreiche Sprachen übersetzte Kinderbuch entwickelte sich inzwischen zum Weltbestseller.

Die Welt feiert den Grüffelo und der Grüffelo feiert einen monstermäßigen Erfolg! Seit über 20 Jahren gehen Kinder rund um den Globus mit der berühmten Mutmach-Geschichte zu Bett. Seine Buchpremiere feierte der Grüffelo 1999, seitdem verkaufte sich die Geschichte von der spitzfindigen Maus und dem furchterregenden Monster bislang weltweit 6,5 Millionen mal. Geliebt, gelesen und übersetzt in 54 Sprachen von Maori bis Plattdeutsch, machte es seine Erfinder Julia Donaldson & Axel Scheffler zu Weltstars.

Es ist nicht ungefährlich für eine kleine Maus, allein durch den Wald zu spazieren. Überall lauern Gefahren und große gefräßige Tiere. Doch wenn man so viel Fantasie hat wie diese Maus, kann einem nichts passieren. Sie erfindet einfach einen riesigen Freund namens Grüffelo, und schon nehmen ihre Feinde Reißaus.

Der Grüffelo

Vom 1. bis 19. September 2021

Theaterzelt auf dem Bolzplatz „Am Brink“

(neben dem Marktplatz) Ratzeburger Allee in Lübeck

Die Vorstellungen finden jeweils Mittwoch bis Freitag um 15:00 Uhr & 17:00 Uhr statt, an jedem Samstag & Sonntag gibt es 3 Vorstellungen: um 11:00 Uhr, 14:00 und 17:00 Uhr. Achtung Montag & Dienstag Ruhetage!

Eine Reservierung unter 05601-3039127 ist erwünscht. Die Kasse öffnet jeweils 30 Minuten vor Beginn einer Aufführung.

Der Eintritt kostet für Kinder 10,-€ und für Erwachsene 11,-€

Die aktuellen Corona-Regeln sind zu beachten.

www.wolfhager-figurentheater.de