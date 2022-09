Am Donnerstag, 29. September 2022 um 18 Uhr gibt es im Hansemuseum eine spannende Podiumsdiskussion zu Auswirkungen und Grenzen der freien Meinungsäußerung. Der Eintritt ist frei.

Dass Meinungs- und Pressefreiheit in Europa in Gefahr sind, ist kein neues Phänomen. Heute wächst eine Generation heran, deren Haltung ohnehin schon stark durch die Krisen unserer Zeit geprägt wird: Klimawandel, wieder erstarkender Rechtspopulismus und Krieg in Europa. Eine Generation, die Nachrichten über Youtube, Podcasts und Social Media aufnimmt, die zukunftsorientiert, wissensdurstig und weltoffen heranwächst, sich allerdings auch stärker als zuvor mit Informationsvielfalt, Fake News und Anfeindungen konfrontiert sieht.

Was muss in Europa passieren, damit Journalistinnen und Journalisten nicht um ihr Leben fürchten müssen? Wie schützen wir den demokratischen Wert der freien Meinungsäußerung und uns selbst vor Hate Speech? Was können wir zur Veränderung beitragen?

Es diskutieren Matthias Naß (Die ZEIT), Lara Schulschenk (Online-Redakteurin), Hatice Kahraman (Salon5 (CORRECTIV)) und Lotte Laloire (Reporter ohne Grenzen). Moderation: Cornelius Gesing.

Organisation: Julien-André Lange, European Youth Movement |Schüler Helfen Leben; Ein Projekt von Schüler Helfen Leben, SAME & Willy-Brandt-Haus Lübeck.

Donnerstag, 29. September 2022 um 18 Uhr

Europäisches Hansemuseum, Beichthaus

Anmeldungen: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!

Eintritt frei!