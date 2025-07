Das Circus-Theater Roncalli gastiert vom 6. bis 31. August 2025 mit seinem ikonischen blau-weiß gestreiften Zeltpalast wieder am Holstentor in der Hansestadt Lübeck und fügt sich in das bunte Treiben der Stadt ein. Mit im Gepäck: Bernhard Pauls neuestes Meisterwerk „ARTistART". Wir verlosen 3x2 Freikarten.

Das Circus-Theater präsentiert seinen Gästen die wohl magischste Hommage an die Kunstwelt, die ein Circus je geboten hat in dem - laut Andy Warhol - „wundervollsten Circus der Welt". Die Roncalli-Künstler verneigen sich vor Größen wie Frida Kahlo, Picasso oder Keith Haring und entführen ihre Gäste dabei auf eine poetische Reise in das samtige Manegenrund. Wenn Kunst auf Zirkus trifft, entsteht eine faszinierende Fusion aus atemberaubender Artistik, charmanter Clownerie und der typischen Roncalli- Atmosphäre -natürlich komplett tierfrei.

Mit überwältigendem Erfolg verzauberte Roncalli im Winter 2023 erstmals das Publikum in der US-Metropole New York: Über 100.000 Zuschauer sahen die Show, unter ihnen Stars wie Robert De Niro, Scarlett Johansson und Isabella Rossellini. Einige der New Yorker Artisten werden auch den Besuchern in Lübeck eine bunte Mischung aus hochkarätiger Clownerie, Tanz, Live-Musik und spektakulärer Spitzenartistik bieten: Spektakulär, mitreißend und poetisch!



Den Rahmen für das einzigartige Spektakel bildet das Roncalli Royal Orchestra unter der Leitung von Georg Pommer, seit 47 Jahren fester Bestandteil der Roncalli Traumwelt. So entsteht der einzigartige Roncalli-Zauber!

Clown Gensi, Foto: (c) Roncalli

Seit der Uraufführung 1976 in Bonn, steht der Name Roncalli für die Erneuerung der Circuskunst und für kreative künstlerische Impulse weit über die Manege hinaus. Von Köln über München bis nach Wien, Sevilla, Kopenhagen, Moskau oder New York: Seit fast 50 Jahren begeistert Roncalli mit seiner Mischung aus Nostalgie und Moderne Circus-Fans auf der ganzen Welt.

80 historische Wagen, nostalgische Foodtrucks sowie 150 Mitarbeiter, bestehend aus Artisten, Musikern und Requisiteuren, sorgen für das typische Roncalli-Flair. Internationale Spitzenartisten und hochkarätige Clownerie verzaubern die Gäste.

Roncalli-Flair, Foto: (c) Christina Czybik, Roncalli

Circus-Theater Roncalli

06. August bis 31. August 2025

Vorstellungszeiten:

Premiere: 06. August 19:30 Uhr

Mittwoch bis Samstag 15 Uhr und 19:30 Uhr

Sonntag 11 und 15 Uhr

Montag und Dienstag spielfrei

Am Holstentor, Lübeck. Circuskasse vor Ort während der Spielzeit. Roncalli-Hotline für Lübeck: 0451 / 880 799 00, Tickets auch erhältlich in allen bekannten Vorverkaufsstellen, im Internet unter www.roncalli.de.

Foto: (c) Roncalli

GEWINNSPIEL: "unser Lübeck" verlost 3x2 Freikarten für den Circus Roncalli. Die Gewinnerinnen und Gewinner können die Vorstellungstermine in Abstimmung mit dem Circus Roncalli frei wählen. Mögliche Termine sind: Mittwochs und Donnerstags 15 und 19:30 Uhr, Freitags und Samstags: 15 Uhr, Sonntags 11 Uhr. Alle Einsendungen, die uns unter dem Stichwort: „Roncalli“ und unter Angabe des Namens und des Wohnortes bis zum Donnerstag, den 31.07.25 unter der Mailadresse: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! erreichen, nehmen an der Verlosung teil. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.