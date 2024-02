Kriege, Migration und Klimawandel – die Weltpolitik befindet sich im Dauerstress, Krisen nehmen zu oder verschärfen sich. Carsten Brosda, Hamburgs Senator für Kultur und Medien, zeigt in seinem neuen Buch auf, warum eine gute Zukunft trotz Krisen und Konflikten noch immer möglich ist. Der Autor stellt sein Buch am Mittwoch, 06. März 2024 um 19 Uhr im Willy Brandt-Haus in Lübeck vor. Der Eintritt ist frei.

Auf die großen Herausforderungen finden wir nicht nur keine Antworten. Es fehlt auch an Zuversicht und gesellschaftlichem Zusammenhalt. Carsten Brosda sieht das anders.

Plausible Gründe für das Gelingen einer besseren Gesellschaft entdeckt er unter anderem in den Songtexten von Bruce Springsteen, in Filmen wie Nomadland und auch in Büchern oder in Theaterstücken. Sie sind nicht bloß Versuche, eine chaotische Welt zu ordnen und besser zu verstehen. Carsten Brosda findet in diesen Erzählungen reiche Quellen politischer Zuversicht. Sie sind Ausdruck einer tieferen Vernunft und unabdingbare Voraussetzung dafür, künftig freier, gerechter und solidarischer zusammenzuleben.

Carsten Brosdas Buch ist ein faszinierendes Werk, das Politik nicht nur überraschend verständlich macht, sondern auch einen überzeugenden Gegenentwurf zum um sich greifenden Fatalismus liefert.

»Carsten Brosda ist so schlau und uneitel, dass er es schafft, hochpolitische und komplizierte Vorgänge so zu schreiben, dass sie unterhaltsam und geistreich sind und alle sie verstehen können. Bei den meisten anderen ist es genau anders herum.« – Thees Uhlmann

Buchvorstellung: Carsten Brosda "Mehr Zuversicht wagen"

Mittwoch, 06. März 2024 um 19 Uhr

Willy Brandt-Haus Lübeck, Königstraße 21

Der Eintritt ist frei. Anmeldung erforderlich unter 0451/122 425 0,

oder per Online-Formular