Der Journalist, Literaturkritiker und Autor Ijoma Mangold tauchte in der Zurückgezogenheit des Lockdowns in das Bitcoin-Universum ein. Seither sieht er unsere Welt anders - und erklärt in seinem Buch, weshalb auch wir das tun sollten. Sein Buch "Die orange Pille. Warum Bitcoin weit mehr als nur ein neues Geld ist" stellt er am Donnerstag, 22. Februar 2024 um 19 Uhr im Willy Brandt-Haus in Lübeck vor. Der Eintritt ist frei.

Die Bundesrepublik erlebt 1971 eine Währungskrise: Um die Inflation einzudämmen, beschließt das Bundeskabinett die Freigabe des Wechselkurses der D-Mark. Die nach dem Zweiten Weltkrieg neu geschaffene Währungsordnung, das Bretton-Woods-System, steht vor ihrer Ablösung. Die USA bringen mehr Geld in Umlauf als es ihnen nach Goldreserven zusteht. Sind diese Ereignisse auch die Ursache für viele weitere Krisen? Und wenn ja, bieten die technischen Möglichkeiten des 21. Jahrhunderts dafür eine Lösung?

Im Film »Matrix« muss sich der Held entscheiden, ob er die blaue oder die rote Pille schluckt. Die blaue lässt ihn vergessen, die rote die Wahrheit über die Welt erkennen. Daran angelehnt wird der Bitcoin »die orange Pille« genannt, denn wer sich mit ihm auseinandersetzt, dem wird die Macht von Wall Street und Zentralbanken in unserer Welt bewusst. Und der Bitcoin verheißt die Befreiung davon: Er ist unabhängig von zentralen Instanzen wie Banken und nicht durch sie manipulierbar.

Kenntnisreich und mit Leidenschaft schildert Mangold, Redakteur im Feuilleton der ZEIT, in seinem aktuellen Buch „Die orange Pille“ (dtv 2023), wie sogar er, der Literaturkritiker, der Faszination Bitcoin verfiel und weswegen es sich dabei nicht lediglich um eine digitale Währung handelt, sondern um ein Freiheits- und Gerechtigkeitssystem.

Moderation: Leef H. Dierks, Professor für Internationale Kapitalmärkte an der TH Lübeck

Buchvorstellung: Ijoma Mangold "Die Orange Pille"

Donnerstag, 22. Februar 2024 um 19 Uhr

Willy Brandt-Haus Lübeck, Königstraße 21

Der Eintritt ist frei. Anmeldung erforderlich unter 0451/122 425 0,

Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! oder per Online-Formular