In diesem besonderen Jahr gibt es nur ein Duckstein-Festival und das findet in Lübeck statt. Für die Festival-Macher der bergmanngruppe ein sehr emotionaler Moment: „Uns geht wirklich das Herz auf, in diesem besonderen Jahr, doch noch ein Duckstein-Festival auf die Beine zu stellen“.

Einige Änderungen müssen die Gäste in der Hansestadt in Kauf nehmen, es erwartet sie erstmalig ein Eintrittsgeld, das für die Hygienemaßnahmen nötig wird – dafür aber auch mehr Platz, viele Sitzinseln und ein hohes Gefühl an Sicherheit! Die Besucherzahl ist auf maximal 1.000 Besucher begrenzt, und der Eintritt kostet im Online-Vorverkauf 10 EUR. Restkarten wird es an der Abendkasse geben.

Dafür erleben die Lübschen Stammgäste ein sicheres Sommerfestival mit toller Live-Musik, umgesetzt nach höchsten Sicherheits- und Hygienestandards. Die Kontaktnachverfolgung wird durch die personalisierten Tickets zu jeder Zeit gewährleistet. Die maritime Atmosphäre zwischen Radisson BLU Senator Hotel und der Musik- und Kongresshalle direkt an der Trave, das Motto „Kunst, Kultur und Kulinarisches“ und eine feine Auswahl an gastronomischen Angeboten.

Lübeck darf sich auf das einzige Duckstein-Festival in Norddeutschland freuen, fallen doch die weiteren Spielorte in Hamburg, Kiel und Binz in diesem Jahr weg. Die beliebten kulinarischen Klassiker – wie z.B. syrische, indische, italienische oder französische Küche – sind schon fest gebucht. Weitere Streetfood- und Festivalküchen kommen dazu. Duckstein als Festival-Sponsor liefert das obergärige, rotblonde Lieblingsbier, auf das sich die Lübecker:innen so freuen.

Das Herzstück ist nach wie vor die Live-Musik auf der schwimmenden Trave-Bühne. Hier treten beispielsweise als Festival-Opener FATCAT auf, eine achtköpfige PowerfunkCombo aus Freiburg, oder der Lokalmatador Florian Künstler. Liebhaber von kraftvollem Soul werden bei Big Daddy Wilson oder Terri Green zuschlagen, echte Rock’n’Roller bei den Rockhouse Brothers.

Big Daddy Wilson

Für nachdenklichere Töne sorgen Songpoetin Ulla Meinecke oder die Sängerin Miu, der das Hamburger Abendblatt attestierte, sie besitze „den Soul von Donny Hathaway, den Charme einer Audrey Hepburn aber auch das Abgründige von Amy Winehouse und die Stärke einer Adele“. Das gesamte Musikprogramm findet sich stets aktuell unter www.duckstein-festival.de.

Straßentheater-Acts sucht man in diesem besonderen Jahr leider vergebens. „Ein coronakonformer Theaterplatz ist schlichtweg nicht durchführbar. Unsere Straßenkünstler werden wir im kommenden Jahr wiedersehen“, verspricht Festival-Leiter Thorsten Weis. Am Theaterplatz die notwendigen Abstände einhalten ist nicht durchführbar, wohl aber auf der übrigen Fläche, die dafür mit wunderbar gemütlichen und großzügigen Sitzinseln ausgestattet wird.

Rund 70 Prozent aller Besucher sollen einen Sitzplatz vorfinden – Duckstein-Festival ganz ohne Gedränge – und trotzdem lauschigschön. Für all die, die das Festival noch aus den ersten Jahren kennen, wird es sich anfühlen wie „back to the roots“. Und natürlich kann man auch wieder shoppen: Kunsthandwerk, Accessoires, hochwertigen Schmuck, Kunst und Kitsch.

Foto: (c) Thomas Panzau/ bergmanngrupe

Großartig ist das abermalige Engagement langjähriger Partner. Eine große Unterstützung erfährt das Festival auch in diesem Jahr vom Radisson Blu Senator Hotel. Rik Brust, Direktor des atmosphärischen 5-Sterne-Hauses an der Trave, hat auch in diesen besonderen Zeiten als Festivalpartner die Unterbringung der Künstler und der FestivalCrew als Sponsor zugesagt. „Wir wissen dies sehr zu schätzen“, so das Festivalteam.

Auch Christoph Boneberg, Markenverantwortlicher bei Duckstein, blickt mit Freude auf 10 Tage Festival: „Wir freuen uns sehr, dass wir dieses Jahr wieder – gemeinsam mit der bergmanngruppe – in Lübeck das Duckstein Festival umsetzen können. Ungewöhnliche Zeiten erfordern neue und ungewöhnliche Maßnahmen in der Umsetzung, aber Duckstein steht auch für den Genuss jenseits des Gewöhnlichen. Der Traditionsstandort am Traveufer ist glücklicherweise ebenso wie unser Duckstein Rotblond ein Original. Daher heißt es endlich wieder gemeinsam mit Freunden und den Liebsten Besonderes anzustoßen.“

Foto: (c) Thomas-Panzau

Das Duckstein-Festival 2021 wird gefördert durch Neustart Kultur. Das ausführliche Programm sowie Tickets unter www.duckstein-festival.de. Besucher*innen brauchen ein gültiges Ticket und einen Nachweis über „Genesen – Geimpft oder Getestet (nicht älter als 24 Stunden)“. Die Veranstaltungszeiten sind wie folgt: Mo-Do 18-23 Uhr / Fr+Sa 18-24 Uhr / So 17-22 Uhr