Das Europäische Hansemuseum startet am Montag, den 21. Juni im Rahmen der aktuellen Ausstellung "Hanse steinreich - eine LEGO Zeitreise" einen Bauwettbewerb. Zum Thema "Zeitreise" können eigene LEGO-Kreationen eingereicht werden. Es locken tolle Preise!

Gestaltet mit Euren LEGO Steinen Eure Sehnsuchtsorte. Zieht es Euch in die Vergangenheit oder wagt Ihr den Sprung in die Zukunft? Was gibt es dort zu entdecken, was erlebt Ihr auf Eurer Zeitreise und mit welchem Transportmittel tretet Ihr die Reise an? Lasst Eurer Kreativität freien Lauf!

Wie nimmt man teil?

Gestaltet Euer ZeitreiseMOC (»My Own Creation«) zum Thema »Zeitreise« auf einer Grundplatte Modulgröße 32×32. Macht ein Foto Eures Modells und postet es zwischen dem 21. Juni und 1. August 2021 unter #ZeitreiseMOC auf Facebook oder Instagram, verlinkt das Europäische Hansemuseum und schreibt dazu, wie alt der:die Modellbauer:in ist.

Die Gewinner:innen in den Kategorien »Bis 12 Jahre«, »Ab 13 Jahre« und »Sonderpreis Kreativität« werden von unseren LEGO Expert:innen gekürt und dürfen sich nicht nur auf tolle Preise freuen, sondern ihr Modell vom 28. August bis 7. November 2021 auch bei uns im Museum ausstellen. Werdet Teil von »Hanse steinreich – eine LEGO Zeitreise«!

Weitere Infos unter www.hansemuseum.eu