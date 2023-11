Foto: (c) Peng!, Manfred Maurenbrecher war in der Stadt und stellte seine neue CD vor. Spannend war, dass ich vor dem Konzert ein Bild von ihm machte, das ihn beim Beobachten als Unbeobachteten ablichtete. Während des Konzertes erzählte er, am Beispiel von dem Lied "Das alte Fahrrad", wie er als unbeobachteter Beobachter zu seinen Texten kommt - war spannend.