Der Strom fiel aus in unsrer Stadt.

Wohl dem, der das erlebet hat!

Selbstredend gab es auch Probleme;

daneben – und das war das Schöne –

entstand für eine kurze Zeit

fast heitere Gelassenheit.

Die Menschen, die die Lage prüften,

entstiegen ihren dunklen Grüften.

Man traf sich draußen vor den Läden,

sprach über potentielle Schäden

und sah wie einst sich ins Gesicht.

Kein Handy tat mehr seine Pflicht.

Es schmolz das Eis, der Kaffee kühlte,

gezahlt wurd’ bar und dabei fühlte

kaum jemand großes Unbehagen.

Im Gegenteil, man hörte sagen,

dies sei ein himmlischer Moment!

(Prompt fiel das Wort „Auszeit-Event“ ...)

Kein Selfie wurde mehr gemacht

und keine Nachricht überbracht

als ganz direkt von Mund zu Mund.

Bald gingen auch Gerüchte rund

von Sabotage, fremden Mächten,

die sich Gott weiß was dabei dächten.

Doch Gott dort oben runzelte

bloß kurz die Stirn und schmunzelte:

„So seid ihr Schäflein zu erreichen

doch fern von hundertvierzig Zeichen!

Abseits vom digitalen Wahn

bricht sich ein Miteinander Bahn.

Welch Wunder wirkt des Stroms Verbannung,

wo’s weltweit fehlet an Ent-Spannung!

Das lässt für Weihnachten mich hoffen.

Wie’s scheint, sind eure Herzen offen

für Tugend, die hier zwar die Not schafft.

Doch sei sie Hinweis meiner Botschaft:

Noch immer heißt es ,Fest der Liebe’

und nicht der Likes! Wenn’s nur so bliebe!“