Das Lübecker Kammerorchester (LKO) ist am Samstag, 28. März um 19.30 Uhr erneut zu Gast in der Musikhochschule Lübeck (MHL). Unter Leitung von Bruno Merse begleitet es Gesangsstudierende, die Ausschnitte aus Gounods Oper „Faust“ auf die Bühne bringen und präsentiert zudem Suiten von Chatschaturjan.

Das Konzert am Samstag, 28. März im Großen Saal der Musikhochschule bietet internationalen Gesangsstudierenden verschiedener Stimmfächer erneut Gelegenheit, sich solistisch mit einem großen Orchester zu präsentieren. Der erste Konzertteil ist zunächst dem sinfonischen Werk des armenischen Komponisten Aram Chatschaturjan gewidmet, der 1954 auf Basis der Geschichte von Spartakus ein Ballett in vier Akten komponierte. Die auf wahren Ereignissen aus dem römischen Sklavenkrieg beruhende Handlung, verdichtet er zu einer ausdrucksvollen Musik, in der europäische Kunstmusik und orientalische Improvisationen verschmelzen. Mit ungewohnten Tonarten und raffinierten Rhythmen schafft er eigene, der Tradition seiner Heimat folgende Melodien.

Grace Royul Kim (Marguerite), Foto: (c) MHLIm zweiten Konzertteil bringen Studierende der MHL-Gesangsklassen Schlüsselszenen, Duette und Arien aus Charles Gounods Oper „Faust“ auf die Bühne, die unter den zahlreichen Vertonungen des berühmten Stoffs wohl zu den bekanntesten gehört. Gounod schuf darin Paraderollen für die vier Stimmfächer mit eingängigen Arien, die mit dafür sorgten, dass Gounods Faust zu einer der erfolgreichsten französischen Opern wurde. Es singen Zuolong Chen, Jihoon Do und Jason September in der Titelrolle als Faust, Lauren Pharaoh und Grace Royul Kim als Margarete, Mario Park als Mephisto, Seongyoung Hwang als Valentin sowie Charlotte Tenhagen als Siebel.

Das Konzert setzt die mehrjährige Kooperation fort, die für eine wechselseitige Unterstützung der musikalischen Arbeit steht: dabei erhalten MHL-Studierende die Gelegenheit, als Instrumental- oder Gesangssolist, Dirigent oder Komponist praktische Erfahrungen in der Arbeit mit einem Sinfonieorchester zu sammeln.

Das LKO wurde 1996 gegründet und vereint professionelle Musiker und ambitionierte Amateure zu einem Klangkörper. Chefdirigent Bruno Merse begann seine musikalische Karriere unter anderem als Konzertmeister der Lübecker Philharmoniker.

Dirigent Bruno Merse, Foto: (c) Bruno Merse

Karten für das Konzert im Großen Saal in der MHL am Samstag, 28. März um 19.30 Uhr gibt es für 14 Euro und 19 Euro, ermäßigt 8 Euro und 12 Euro. Karten gibt es online unter www.mh-luebeck.de oder als Restkarten an der Abendkasse.



