Zum Abschluss ihres Kammermusik-Campus lädt die Musikhochschule Lübeck (MHL) zu zwei Soirée-Konzerten am Samstag, 4. April um 17 Uhr und um 19.30 Uhr ein. Über 30 internationale Studierende präsentieren sich in zehn Ensembles mit berühmten Kammermusikwerken unter anderem von Schubert, Brahms, Haydn und Dvorak. Damit stellen sie ihre Arbeitsergebnisse aus dem öffentlichen Unterricht bei den renommierten Gastdozenten Tim Frederiksen und Jonathan Aner vor.

Beim Kammermusik-Campus Lübeck sind in diesem Jahr der dänische Bratschist Prof. Tim Frederiksen (Kopenhagen) und der Pianist Prof. Jonathan Aner (Berlin) zu Gast. Im öffentlichen Unterricht kann man die ganze Woche über erleben, wie die Studierenden zusammen mit den beiden renommierten Dozenten an ihrer Interpretation und Technik feilen. Auf dem Programm stehen Schlüsselwerke der Kammermusik: Streichquartette von Brahms, Mahler und Beethoven sowie Trios und Duos von Weinberg, Dvorak, Haydn, Schubert und Schumann wie unter anderem seine berühmten „Märchenbilder“. Jeweils von 10 Uhr bis 13 Uhr und von 14 Uhr bis 17 Uhr besteht in dieser Woche die Möglichkeit den Unterricht als passiver Zuhörer zu erleben.

Prof. Tim Frederiksen, Foto: (c) MHL

„Ich freue mich, dass es uns wieder gelungen ist, hervorragende Dozenten zum Kammermusik-Campus einzuladen“, sagt Projektleiter Prof. Heime Müller, der an der MHL Kammermusik und Violine unterrichtet: „Tim Fredriksen ist der dänische ‚Streichquartett-Papst‘, der Generationen von fantastischen dänischen Streichquartetten geprägt hat. Jonathan Aner gehört inzwischen zu den besten und erfolgreichsten Klavierkammermusik-Professoren Deutschlands.“ Auf die Kammermusik, Königsdisziplin des gemeinsamen Musizierens, wird an der MHL besonderen Wert gelegt. Beim Kammermusik-Campus Lübeck können die Studierenden und Gast-Ensembles außerhalb des normalen Studienbetriebs in eine konzentrierte Auseinandersetzung mit dem musikalischen Werk eintauchen. Bei den beiden Abschlusskonzerten ist dann zu hören, was die Studierenden im Laufe der Woche erarbeitet haben: Dort werden sie eine Auswahl ihrer nach einer Woche Unterricht feingeschliffenen Werke zu Gehör bringen.

Der Eintritt zum Unterricht ist frei. Karten für die Abschlusskonzerte im Kammermusiksaal am Samstag, 4. April um 17 Uhr und 19.30 Uhr gibt es für 15 Euro (ermäßigt 10 Euro) unter www.mh-luebeck.de.

Der Pianist Jonathan Aner ist Preisträger zahlreicher internationaler Klavier- und Kammermusikwettbewerbe und Opus Klassik Preisträger 2024. Er ist Mitglied des „Oberon Trios“ und konzertiert regelmäßig mit der Klarinettistin Shirley Brill. Er hat in Boston, Berlin und Lübeck in der Klasse von Prof. Konrad Elser studiert. Jonathan Aner ist Professor für Klavierkammermusik und Leiter des Zentrums für Kammermusik an der Hochschule für Musik „Hanns Eisler“ in Berlin.

Der Bratschist Tim Frederiksen studierte in Kopenhagen und in der Schweiz. 1980 wurde er Solo-Bratscher des Dänischen Nationalen Symphonieorchesters, das er von 1983 bis 1996 leitete. Als Solist trat er mit renommierten dänischen Orchestern auf und war Primarius des Dänischen Streichquartetts, mit dem er in ganz Europa konzertierte. Mit Elisabeth Westenholz und Niels Thomsen gründete er das „Trio Soleil“. Tim Frederiksen ist Professor für Bratsche und Kammermusik an der Königlich Dänischen Musikakademie in Kopenhagen.