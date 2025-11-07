Der 62. Wettbewerb um den Possehl-Musikpreis wird am Mittwoch, 12. November und am Donnerstag, 13. November jeweils ab 10 Uhr in der Musikhochschule Lübeck (MHL) ausgetragen. Die öffentlichen Wertungen im Großen Saal bieten Gelegenheit, die besten Studierenden verschiedenster Instrumentalfächer auf der Bühne zu erleben.

In zwei Runden treten im Wettbewerb um den 62. Possehl-Musikpreis sieben Studierende der Fächer Gesang, Violine, Klarinette, Oboe, Fagott und Schlagzeug gegeneinander an. Mit jeweils zwanzigminütigen Auftritten präsentiert sich der MHL-Spitzennachwuchs in der ersten Runde am Mittwoch, 12. November ab 10 Uhr. Durch die breite Palette an Fächern ergibt sich ein abwechslungsreiches Programm, das die jungen Musikerinnen und Musiker in Gegenwart der neunköpfigen Jury und des Publikums mit höchster Konzentration und künstlerischem Anspruch darbieten werden. Es sind Arien und Lieder, Ausschnitte aus Sonaten und aus Instrumentalkonzerten, Solostücke sowie Schlagzeugliteratur der Moderne zu hören. Es erklingen Werke unter anderem von Mozart, Bach, Schumann, Schubert, Xenakis und von MHL-Professorin Milica Djordjević. In der zweiten Runde präsentieren sich dann am Donnerstag, 13. November ab 10 Uhr die Finalisten, am Nachmittag werden die Gewinner bekannt gegeben.

Pianistin Yurika Kimura (Possehl-Preisträgerin 2024), (c) MHL

Der erste Preis ist mit 5.000 Euro dotiert, weitere Preise und Prämien kann die Jury in Höhe von 6.500 Euro vergeben. Zu den Juroren gehören in diesem Jahr Ole Krönert (Vorsitz) und Prof. Inge-Susann Römhild, die beide die Possehl Stiftung vertreten. Für die MHL sitzen Prof. Daniel Sepec und Präsident Prof. Bernd Redmann in der Jury. Als externe Juroren wirken Prof. Marianna Shirinyan (Royal Danish Academy of Music), Prof. Martin Spangenberg (Hochschule für Musik Hanns Eisler Berlin), Alfredo Lasheras Hakobian (Klassiklabel Genuin), Clemens Trautmann (Deutsche Grammophon) sowie Christian Kuhnt (Schleswig-Holstein Musik Festival).

Der Possehl-Musikpreis wird seit 1963 an MHL-Studierende vergeben. Renommierte Solisten und Ensembles, wie die Klarinettistin Shirley Brill, der Cellist Thomas Grossenbacher und das Artemis-Quartett waren Preisträger des Wettbewerbs. 2024 gewann ihn die Pianistin Yurika Kimura aus der Klasse Prof. Konstanze Eickhorst. Programm und Zeitablauf sind demnächst auf der MHL-Website unter www.mh-luebeck.de zu finden. Der Eintritt zum Possehl-Wettbewerb ist frei.