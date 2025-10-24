Am Freitag, 7. November um 19 Uhr verleiht der Kiwanis-Club Lübeck-Hanse in der Musikhochschule Lübeck (MHL) den Kiwanis-Förderpreis 2025. Preisträger David Heimbucher aus der Gesangsklasse von Isabel Schaarschmidt präsentiert sich im Kammermusiksaal mit einem facettenreichen Programm, das Werke aus vier Jahrhunderten umfasst.

Begleitet von Karolina Trojok am Klavier präsentiert der Kiwanis-Preisträger viele Perlen der Gesangsliteratur, unter anderem von Händel, van Beethoven, Schubert, Strauss und Massenet. So ist „Nacht und Träume“ von Franz Schubert zu hören, van Beethovens „Adelaïde“ op. 46 sowie Schumanns Dichterliebe op. 48. Mit dem berühmten Song „Maria“ eröffnet der junge Sänger am Schluss auch einen Höreindruck aus Bernsteins „West Side Story“.



„Das Programm spannt für mich einen Bogen durch verschiedene Epochen und Klangwelten – von Händels barocker Ausdruckskraft über Schuberts und Schumanns poetische Innigkeit, Beethovens Leidenschaft bis hin zur französischen Eleganz“, sagt Kiwanis-Preisträger David Heimbucher zu seiner Werkauswahl: „Jeder Komponist und jedes Werk eröffnet mir eine eigene Welt des Gefühls. Als Sänger möchte ich all diese Welten mit größtmöglicher Ehrlichkeit zu einer persönlichen Erfahrung werden lassen.“ Besonders am Herzen liegt ihm dabei die „Dichterliebe“ von Robert Schumann: „Jedes der 16 Lieder erzählt eine kleine Geschichte und besticht durch seinen ganz eigenen Charakter. Schumann verbindet die Lieder mit erstaunlicher Stringenz und verschmilzt so viele kleine Momente zu einem großen Ganzen. Dieses Spannungsfeld zwischen kleiner und großer Form macht neben der wunderschönen Musik für mich den Zauber des Werks aus.“

Nach dem Abitur studierte Heimbucher zunächst Schulmusik an der Universität Kassel, seit 2021 studiert er Gesang an der MHL bei Isabel Schaarschmidt. Von Anfang an wirkte er in zahlreichen Hochschulproduktionen mit, zuletzt sang er die Titelpartie in Benjamin Brittens „Albert Herring“. Unter der Leitung von Frank Beermann übernahm er die Titelrolle in Mozarts „Bastien und Bastienne“ mit der Nordwestdeutschen Philharmonie. Im Frühjahr 2025 folgte die Hauptrolle in Alexander Zemlinskys „Kleider machen Leute“ am Staatstheater Cottbus. Seit der Spielzeit 2024/25 ist Heimbucher ständiger Gast am Theater Kiel und wirkt dort in einer aktuellen Produktion von Giacomo Puccinis „Il Trittico“ mit. Wichtige künstlerische Impulse erhielt er unter anderem von Juliane Banse, Edda Moser, Julius Drake und Trevor Pinnock. Einen besonderen Schwerpunkt seines Repertoires bildet die Kirchenmusik – insbesondere die Evangelistenpartien in den Werken Johann Sebastian Bachs.

Wie Heimbucher die verschiedenen Facetten der Werke von Händel bis Bernstein zum Klingen bringt, ist am 7. November ab 19 Uhr im Kammermusiksaal der MHL nachzuhören, Karten sind für 15 Euro unter www.mh-luebeck.de erhältlich, Restkarten gibt es an der Abendkasse.