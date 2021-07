Mit dem Opernmusical „Willy, wer sonst?“ bringt das Musikfestival Kunst am Kai das Leben Willy Brandts auf die Bühne.

In dem neuen Werk von Gabriele Pott und Birgit Kronshage wird Aufstieg und Fall eines der faszinierendsten deutschen Persönlichkeiten musikdramatisch nachempfunden. Neben den 5 Solisten stehen das "Kunst-am-Kai"-Orchester (Konzertmeisterin Franziska Ribbentrop) und 40 Jugendliche als Hauptakteure mit Musik, Tanz und Schauspiel auf der Bühne. In der Hauptrolle hat es eine Umbesetzung gegeben, Stefan Hahn singt jetzt die Titelpartie, er war zuletzt im „Liverpool Oratorio“ als Solist beim Musikfestival Kunst am Kai tätig

Mit einem beeindruckenden Bühnenbild werden wichtige Lebensstationen Brandts dargestellt, vom Mauerbau bis zum Mauerfall und natürlich die berührende Geste des „Kniefalls von Warschau“ als emotionalem Höhepunkt. Dabei wird auch das Lebensgefühl der 60-er und 70-er Jahre musikalisch beschrieben und inszeniert. Willy Brandt hat wie kaum ein anderer die Bundesrepublik geprägt, gegen Nazi-Deutschland gekämpft und später als Bürgermeister West-Berlins, Außenminister und Bundeskanzler die Bundesrepublik verändert. Als aktiver Politiker wurde er verehrt, aber auch angefeindet - später wurde er zu einem Mythos, der bis heute hält und gerade für die junge Generation als Ermutigung steht, an Visionen zu glauben, die die Welt verändern.

Nataliya Bogdanova (Rut Brandt) und Annemarie Wolf (Sekretärin)

Termine: 31. Juli, 17 Uhr Premiere, weitere Vorstellungen: 1./7./8. August jeweils 17 Uhr Schulvorstellung: 7. August, 10.30 Uhr

Ort: Hafenschuppen C, Willy-Brandt-Allee 31c

Tickets: bei allen bekannten Vorverkaufsstellen und unter www.kunst-am-kai.de €18/15, erm.10/8

Weitere Infos: www.kunst-am-kai.de und Tel. 0451/5821606