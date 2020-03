Nach der melodramatischen, überaus KUNSTvollen und lustigen Beerdigung der Kunst in Timmendorf, ist Anja ES letzten Samstag mit Sarg, Musik und einer großen Schar knallbunter KunstgenossInnen wiederauferstanden.

Im offenen Sarg mit New-Orleans Kapellchen ging es über die Vorderreihe zur Alten Vogtei, wo es Anja ES gelang, als eine der wenigen weltweit wieder aus der Kiste zu springen. Die Wiederauferstehungs-Prozession endete an ihrem Heimatort in der Alten Vogtei in Travemünde. Es wurde mit Torte, Tequila und Live-Musik von Christoph Wiatre und Ralph Schlunk ordentlich gefeiert.

www.anja-es-kunst.de

Kamera und Schnitt: Norbert Schwarzschulz