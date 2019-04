Jahresschau der Künstler des Vereins Defacto – Art e.V. in der Kunsttankstelle. Direkt am Wasser der Trave, Herz an Herz mit dem alten Holstentor stellen die Defacto-Künstler ihre künstlerische Weltsicht in vielfältiger Weise auch dieses Jahr zur Schau.

Aquarelle, in Acryl Gemaltes, Tuschezeichnungen, Skulpturen, Fotografien, Handpressendrucke und eine Installation. In der großen Galerie stellen sie ihre künstlerische Weltsicht in vielfältiger Weise zur Schau. Die Ausstellung in der Kunsttankstelle geht noch bis Freitag, den 5. April. Der Eintritt ist frei.

Ausstellungsinfo: Einblicke. Die Jahresschau der Defacto-Künstler

Kamera und Schnitt: Norbert Schwarzschulz