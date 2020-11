Die Lübecker Museen schließen im November leider ihre Pforten, das virtuelle Angebot im Internet bleibt jedoch geöffnet.

Obwohl das kulturelle Leben wegen der Corona-Krise wieder still steht und die Museumstüren geschlossen sind, kann man weiterhin unter dem Motto #museenzuhause rund um die Uhr von zuhause aus Kultur genießen und per Smartphone, Tablet oder PC in die Welt der Lübecker Museen eintauchen. Mit vielfältigen Formaten wie virtuellen Spaziergängen durch die Sammlungen, Videoclips, Apps, Micro-Blogs, e-Guides, 360°- Rundgängen oder Digital Stories sind die Museen für ihre Besucher:innen da.

#museenzuhause richtet sich an ein breites Publikum und wird nachhaltig im Angebot der Lübecker Museen verankert. Das Format wird laufend weiterentwickelt und mit neuen Ideen gefüllt.

Die Lübecker Museen sind Orte voller Leben. Was sich vor und hinter den Kulissen abspielt, welche Menschen hier mit Ideen und Leidenschaft für Kultur am Werk sind und welche Neuigkeiten es aus den einzelnen Häusern gibt – all das wird unter #museenzuhause gebündelt. Dabei ist es nicht die Intention, die Museen einfach virtuell abzubilden. Die Museen generieren neue Inhalte und erweitern damit ihr analoges Angebot. Das schafft neue Erlebnisräume und neue Möglichkeiten zur individuellen Aneignung der Sammlungs- und Ausstellungsinhalte.

Mit #museenzuhause schlagen die Lübecker Museen neue Wege der Vermittlung und der Rezeption von Kunst und Ästhetik ein. Der Zugang zur digitalen musealen Welt ist einfach, die Angebote vielfältig und abwechslungsreich. In sogenannten Micro-Blogs – kurzen Spots aus den Museen – kann man hinter die Kulissen schauen und Austellungsmacher:innen bei der täglichen Arbeit begleiten. In Digital Stories können sich die Besucher:innen schon vorab auf neue Ausstellungen einstimmen, Künstler:innen im Interview kennenlernen, verborgene Schätze in den Depots entdecken, Meisterwerke aus den Sammlungen per Zoom unter die Lupe nehmen, in Archiven stöbern, durch die Sammlungen spazieren oder sich in die Unterwasserwelt der Nord- und Ostsee entführen lassen. Auf 360°- Rundgängen sind auch die hintersten Eckchen der Museen erreichbar und wer will, kann die Romanfamilie Buddenbrook in einer exklusiven Homestory einmal ganz privat kennenlernen. Es gibt also reichlich Kulturgenuss, wann immer man möchte.

