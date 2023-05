Das norddeutsche Festival mit den malerischen Locations hat in seiner 11. Ausgabe am 06. Mai '23 ein paar der zurzeit erlebenswertesten Newcomer und etablierten Größen an ungewöhnliche Spielorte der historischen Altstadt von Stade gebucht. Verschwitzte Club-Atmosphäre im Schlachthof, lauschig-gemütlich im Landgericht, Stille in der Kirche St. Cosmae. U. v. a..

Juli etwa; nach neun Jahren ist die Band mit neuem Material unterwegs.

Die ausdruckscouragierte junge Singer/Songwriter-Koryphäe Lina Maly.

Jacques Palminger, bekannt nicht nur vom Humor-Trio Studio Braun und der Kino-Mockumentary „Fraktus“ – jeweils mit Heinz Strunk und Rocko Schamoni – kommt mit seiner Kultband, dem 440hz Trio. Softpop mit den Duos Blumengarten und Lena&Linus. R&B vom Hamburger Levin Liam (auch bekannt als Tatort-Schauspieler) und dem Minimal-Modernisten Bulgarian Cartrader. Ebenfalls aus Hamburg Dreampop mit Roller Derby, aus Tübingen die als semi-sensationell gehandelte Neo-Deutsch-Wave-Combo Temmis.

Temmis, Foto: (c) Marvin Schmidt

Mehr feministischer Pop von Charlotte Brandi, Rap von Juse Ju, und Downpilot aus Seattle kommt mit dem reifen Gitarrenpop seines neuen Albums. Nicht zu vergessen die re-formierten Urgesteine der HH'er Schule, Ostzonensuppenwürfelmachenkrebs. Junge, waren das Zeiten!

Tickets kosten 43 € zzgl. Gebühren. Infos: www.hansesongfestival.de