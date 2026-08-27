Dieses Jahr feiert der kleine Rabe sein 30-Jahriges Jubilaum und lädt alle seine Freunde zum Mitfeiern ein. Im Theaterzelt auf dem Bolzplatz „Am Brink“ in Lübeck ist der kleine Rabe Socke vom 4. bis 20. September 2026 zu sehen.

Vor 30 Jahren im Jahre 1996 ist das erste Bilderbuch vom kleinen Raben Socke erschienen. Das Wolfhager Figurentheater hat den kleinen Raben Socke bereits seit 2015 als festen Bestandteil im Repertoire. Zum 30. Geburtstag hat er ein tolles neues Bühnenbild bekommen, inkl. neuem Rabennest:-)

Eddie Bär und Rabe Socke

Wer kennt ihn nicht, den kleinen Raben mit der rot-weiß-geringelten Socke am linken Fuß? Schon lange ist Socke nicht mehr aus den Kinderzimmern wegzudenken. Mit ihm wird es garantiert nicht langweilig! Er macht, sagt, denkt und fragt alles, was Kinder sich nicht immer zu machen, sagen, denken und fragen trauen.

Sehr sympathisch sieht er aus, der stets lächelnde kleine schwarze Rabe mit der rot-weiß geringelten Socke über dem linken Fuß. Sein Name: Der kleine Rabe Socke. Er ziert das Cover von ca. 40 Büchern: Neben Bilderbüchern, Pappebüchern und Puzzlebüchern, die seine Geschichten erzählen, gibt es den Raben Socke auch auf Schul-, Lern- und Malbüchern.

Die Bilderbücher richten sich an Kindergarten und Grundschlkinder – sind aber auch gleichzeitig bei ihren Eltern sehr beliebt, denn die Geschichten von Autorin Nele Moost vermitteln nicht nur Spaß; die Kinder erfahren spielerisch (sozusagen ganz nebenbei) wie man mit Freunden umgeht. Damit liefern die Bücher auch einen wertvollen Beitrag zum Sozialverhalten.

Zum Stück:

Alles erlaubt? Oder immer brav sein - Das schafft keiner: Bei einem Essen, zu dem Socke eingeladen ist, kann er sich überhaupt nicht benehmen und wird von Mama Dachs nach Hause geschickt. Nur wenn er brav ist, bekommt er Geschenke zu seinem Geburtstag, sagt sie. Brav sein ist nicht so schwer, denkt sich der Rabe, fragt aber vorsichtshalber noch einmal die Tiere im Wald. Aber eine Antwort, die ihn zufrieden stellt, bekommt er von keinem seiner Freunde.

Mit dem Hasen stellt der Rabe eine Liste auf, was man machen darf und was nicht, wenn man brav sein will. Mutter Dachs hört davon, dass sich Socke so viel Mühe gibt und erlaubt ihm, sich etwas zu wünschen. Der kleine Rabe wünscht sich ein „;Nix- ist- verboten- Fest“;, an dem alle machen dürfen, was sie wollen. Klar, dass dieses Fest nicht nur dem kleinen Raben gefällt. Ein rabenstarkes Puppenspiel für alle Rabe Socke Fans, inszeniert vom Wolfhager Figurentheater.



Der kleine Rabe Socke - Zum 30. Jubiläum

4. bis 20. September 2026

Die Vorstellungen jeweils Freitag um 16:00 Uhr / Samstag & Sonntag um 11:00 Uhr und um 14:00 Uhr statt.

Telefon: 05601-3039127

Ort: Im Theaterzelt Bolzplatz am Brink (Ratzeburger Allee/Ecke Antonistr.)

Die Karten gibt es nur an der Theaterkasse, jeweils 30 Minuten vor Beginn der Aufführungen. Der Eintritt kostet für Kinder 11,-€ und für Erwachsene 12,-€

Es ist keine Kartenzahlung möglich.





