Vom 11. bis 21 September 2025 ist das Wolfhager Figurentheater wieder in Lübeck zu Gast. Auf dem Programm steht diesmal "Die Eule mit der Beule". Eine herzerwärmendes Stück, das eine einfache, aber tiefgehende Geschichte über Trost und Fürsorge erzählt. Die kleine Eule erleidet eine Beule und findet Trost bei ihren Tierfreunden im Wald.

Das Wolfhager Figurentheater bringt den Kult-Charakter „Die kleine Eule“ neu auf die Puppenbühne! Alles begann 2013 mit einer Beule bei einem Eulenkind. Im Oetinger Verlag erschien das erste Pappbilderbuch der Autorin Susanne Weber und Illustratorin Tanja Jacobs: „Die Eule mit der Beule“ war geboren. Sofort hat sie das Herz von Kindern, deren Eltern und Großeltern erobert. Also führte das Autorinnen- und Illustratorinnen-Gespann die Geschichten der Eule weiter und es entstanden viele weitere Abenteuer und Alltagsgeschichten rund um diesen Charakter. Inzwischen ist eine große Eule-Welt entstanden, die neben den Pappbilderbüchern für die Kleinsten auch aus Bilderbüchern, Hörbüchern, einer App, einem Youtube-Kanal, tonies® und Nonbook-Artikeln besteht.

In unserem neuem Stück "Die Eule mit der Beule" vereinen wir 5 niedliche Geschichten mit der kleinen Eule ("Die Eule mit der Beule", „Die kleine Eule findet einen Freund“, "Die kleine Eule badet", "Gute Nacht kleine Eule" & "Die kleine Eule zieht um") zu einer liebevollen Inszenierung für alle kleinen und großen Eulen-Fans.

"Aua!" sagt die Eule. "Ich glaub, ich hab `ne Beule." Der Fuchs, die Maus, die Schlange und der Bär wollen die kleine Eule trösten. Ob sie ihr wohl helfen können? Das könnt ihr bei uns live erleben, außerdem seht ihr was die kleine Eule gar nicht mag, nämlich den Eulen-Badetag. Wenn die Mama zum baden ruft, dann wird sie blass: "Mir ist Wasser viel zu nass." Was könnte der kleinen Eule nur helfen? Und dann wird es schon bald dunkel, die Mama ruft: "Gute Nacht, kleine Eule, es ist Schlafenszeit." Warte noch, Mama, ich bin gleich so weit." Dabei ist die kleine Eule noch gar nicht Müde! Was hilft da nur? Ein Schlaflied vielleicht oder ein Schlückchen Tee? Nee! Am Ende hilft nur eins: der Gutenachtkuss von Mama.

"Nicht schon wieder eine Beule", stöhnt genervt die kleine Eule. Sie fasst sich an den Kopf, er schwirrt. Schwankt das Nest?, denkt sie verwirrt. Die kleine Eule hat Recht mit ihrer Entdeckung. Das Nest schwankt tatsächlich! Außerdem ist es inzwischen viel zu klein geworden für Familie Eule. Es führt kein Weg dran vorbei: Die kleine Eule muss umziehen. Das gefällt ihr ganz und gar nicht, denn sie liebt ihr Nestchen mit der Haselmaus als Nachbarin. Aber der Baum ist einfach schon zu morsch und kein sicherer Ort mehr für die Eule. Zum Glück verrät ihr die Haselmaus ein Geheimnis: Da wo deine Lieben sind, wirst auch du dich wohlfühlen. Mit diesem Wissen und der Hilfe von ihren Freunden fällt der kleinen Eule der Umzug viel leichter. Als sie dann auch noch alle Freunde im neuen Nest besuchen, merkt die kleine Eule: Umziehen ist eigentlich doch was Tolles! Und das neue Zuhause - ja, das ist sogar richtig schön!

Genau wie die kleine Eule lernen Kinder hier: Hab keine Angst vor Veränderungen wie einem Umzug! Fröhliche Reime von Susanne Weber machen Mut, vermitteln ein schwieriges Thema kindgerecht und verleihen ihm Leichtigkeit. Herzerwärmendes Happy End inklusive!

Die Eule mit der Beule

11. bis 21. September 2025

Die Vorstellungen jeweils Do. & Fr. um 16:00 Uhr / Sa. & So. um 11:00 Uhr und um 14:00 Uhr statt.

(Mo. / Di. / Mi. Ruhetag keine Vorstellungen)

Telefon: 05601-3039127

Ort: Im Theaterzelt Bolzplatz am Brink (Ratzeburger Allee/Ecke Antonistr.)

Die Karten gibt es nur an der Theaterkasse, jeweils 30 Minuten vor Beginn der Aufführungen. Der Eintritt kostet für Kinder 11,-€ und für Erwachsene 12,-€