Am Samstag, den 28. September 2024 laden Lübecks Theaterschaffende zur 16. Lübecker Theaternacht ein. Ganze 19 Häuser und 24 Ensembles feiern gemeinsam mit den Lübecker:innen sowie interessierten Gästen den Start in die neue Theatersaison. Zwischen 15 und 24 Uhr gibt es spannende Kostproben der neuen Spielzeit, exklusive Einblicke in die Arbeitsweise der Profis und zahlreiche Möglichkeiten, selbst aktiv zu werden. Es gibt 5 x 2 Freikarten zu gewinnen!

Ob mitreißendes Schauspiel oder künstlerische Performance, bissiges Kabarett oder atemberaubende Artistik, stimmungsvolle Musik oder berührende Poesie – die Lübecker Theaternacht hat für jeden Geschmack etwas dabei.

Das Theater Lübeck öffnet ab 17 Uhr seine Tore und präsentiert ein vielfältiges Programm mit Ausblicken auf die neue Spielzeit, spannenden Workshops mit den Profis, Bastelaktionen für Kinder uvm. Ab 24 Uhr lädt es alle Gäste und Akteur:innen der Lübecker Theaternacht zur rauschenden Abschlussparty ins Theaterrestaurant ein.

Im Lübecker Wassermarionetten Theater sind bisher nicht gezeigte Wasserszenen, Musik und Texte von und mit Anna und Wolf Malten zu sehen. Das Zaubertheater Lübeck lädt zu einer Reise in einen Hexenwald ein und spielt mit Illusionen der Zeit. Das Paravicini Circustheater präsentiert Auszüge der zeitgenössischen Zirkus Show Zampanos Welt in einem Zelt am Dom.

Zaubertheater, Foto: (c) Maximilian Möller

Die Comödie Lübeck, das größte Privattheater der Hansestadt, zeigt Ausschnitte aus der aktuellen Komödie Die Niere und das Theater Combinale macht mit einigen Kostproben Appetit auf die neue Saison. Eingerahmt von Auftritten der Grölgruppe spielen hier außerdem die Improgruppe Instant SL sowie das Ministerium für Einsamkeit und die Stabstelle (Wackel)-Kontakt wird eine Außenstelle errichten. Bei der Niederdeutschen Bühne Lübeck e.V. begeben sich die Zuschauer:innen mit Frau Bachmanns kleine Freuden in eine nicht ganz freiwillige Berufs- und Lebensberatung.

Die Taschenoper Lübeck lockt mit der Oper to go, die sich im Vorbeigehen genießen lässt. Wer mehr möchte, bleibt zu Der Ring am Nachmittag (für Kinder) oder Der Vampir am Abend (für Erwachsene). In traditioneller Regie und großer Ausstattung stehen bei der Lübecker Sommeroperette bekannte Werke und in Vergessenheit geratene Melodien auf dem Spielplan. Wer es lieber zeitgenössisch mag, schaut bei der innovativen Konzertreihe KLANGRAUSCHEN - Musik für neugierige Ohren im Haus Eden vorbei.

Tanzbegeisterte erhalten bei TanzOrtNord Einblicke in die Arbeitsweise und den künstlerischen Prozess des freien Ensembles, während das Kollektiv UrbanProjection das Publikum mit auf einen multimedialen Straßenspaziergang durch die Baustelle in der Beckergrube nimmt.

KOLK 17 mit Performance auf dem Koberg, Foto: (c) Maren Winter

Auch für Kinder gibt es so einiges zu entdecken, z.B. mit dem KOLK 17 Figurentheater & Museum, das zur Figurentheater- und Schauspiel-Performance Ameisenstraße in den Übergangsgarten auf dem Koberg einlädt. Das Theater am Tremser Teich präsentiert nicht nur Szenenauszüge aus der bekannten Sage Der Rattenfänger von Hameln (ab 4J.), sondern die kleinen Gäste können im Rahmen eines Workshops ihre eigenen märchenhaften Szenen entstehen lassen. „Theater sehen und selber machen“ lautet auch das Motto des tribüHne Theaters, das den Workshop Die Sternenreise (ab 4 J.) anbietet. Das mobile Figurentheater Zaunkönig zeigt in der Lübecker Wortwerft das polnische Märchen Die königliche Belohnung (ab 5 J.).

In der Kulturrösterei Wahmstraße können die Theaternachtgäste gleich zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen: Das theater23 und das theater stiller wahnsinn lübeck zeigen hier aktuelle Kostproben in einer gemeinsamen Show. Die Improvisations- und Schauspielgruppe Theater Freispiel, die in diesem Jahr erstmalig bei der Lübecker Theaternacht dabei ist, zeigt in einer Optikerfiliale in der Königstraße Auszüge aus ihrer neuen Produktion Die Firma.

Ein weiterer Neuzugang ist die Live Soirée Lübeck, die sich mit Ausschnitten aus den vergangenen Soirées und einem Vorgeschmack auf die neue Show ab Herbst präsentiert. Musikalische Unterhaltung mit Lübeck-Bezug gibt es beim Theater Fabelhaft mit My Fair Lübeck und auch im Hoftheater Lübeck e.V. kommen Muscialfans auf ihre Kosten.

Hoftheater, Foto: (c) Klaus Reichert

Die Schauspielschule der GEMEINNÜTZIGEN zeigt Auszüge aus den aktuellen Produktionen der Kinder- und Erwachsenenkurse. Und beim stetig wechselnden Ensemble des Studierendentheaters Lübeck gibt es im Rahmen der Theaternacht eine Showcase-Überraschung aus einem modernen Stück aus dem Alltagsleben zu sehen.



Das vollständige Programm mit allen Spielzeiten finden Sie unter www.luebeck.de/theaternacht. Tickets sind bei allen teilnehmenden Theatern, den bekannten Vorverkaufsstellen und online unter www.luebeck-ticket.de erhältlich, sowie an den Abendkassen aller teilnehmenden Theater.



Der Eintritt kostet 11 Euro für Erwachsene und 8 Euro ermäßigt für Schüler:innen, Studierende, Inhaber:innen der LübeckCard und Menschen mit Behinderung. Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre haben freien Eintritt mit dem Kinder- und Jugendticket (erhältlich am Veranstaltungstag bei allen teilnehmenden Theatern).



GEWINNSPIEL: "unser Lübeck" verlost 5x2 Freikarten für die 16. Lübecker Theaternacht am Samstag, 28.9.2024

Alle Einsendungen, die uns unter dem Stichwort: „Theaternacht 2024“ und unter Angabe des Namens und der Adresse bis zum Mittwoch, den 25.09.2024 unter der Mailadresse: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! erreichen, nehmen an der Verlosung teil. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.