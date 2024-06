Die Dräger-Stiftung feierte am 3. Juni mit einem Festakt im Lübecker Rathaus ihr 50-jähriges Jubiläum. Auf dem Programm stand auch die Preisverleihung des Wettbewerbs "Demokratie entwickeln".

Die Dräger-Stiftung feierte am 3. Juni ihr 50-jähriges Jubiläum. Am 5. Juni 1974 gründete der Unternehmer Dr. Heinrich Dräger die gemeinnützige Dräger-Stiftung. Seit nunmehr 50 Jahren engagiert sich die Dräger-Stiftung in Lübeck, Schleswig-Holstein und auch überregional. Sie verfolgt aus- schließlich und unmittelbar wissenschaftliche, gemeinnützige und mildtätige Zwecke. Ein besonderes Augenmerk legte der Stifter seinerzeit auf gesellschaftspolitische Themen und Völkerverständigung.

Der ehemalige Bundespräsident Joachim Gauck hält die Laudatio auf dem Festakt, (c) Dräger-Stiftung



Unter seinem Namen sind zahlreiche Publikationen dazu erschienen. Daher liegt es nahe, sich im Jubiläumsjahr der Dräger-Stiftung auf diese Themen zu besinnen und die Zivilgesellschaft daran teilhaben zu lassen. Ein Überblick über das vielfältige Engagement zum Download. Der Bundespräsident a.D. Joachim Gauck hielt die Laudatio und betonte, dass „Demokratie einen Raum der Möglichkeiten für schöpferisches Tun bietet. Wir sind es, auf die es ankommt, diesen Raum der Möglichkeiten zu bewahren. Bürger-Stiftungen sind ein Teil, dies zu ermöglichen. Wir sind Teil einer Welt, die nicht perfekt ist, aber wir haben Gründe zu glauben, dass wir sie zum Besseren wenden können.“



Freude bei den Prämierten des Wettbewerbes „Demokratie bewahren und entwickeln“



Anlässlich des 50-jährigen Jubiläums hat die Dräger-Stiftung den Wettbewerb „Demokratie bewahren und entwickeln“ ausgeschrieben. 87 Beiträge gingen ein, 34 kamen in die Vorauswahl. Die Jury* hat die Ideen, Konzepte und Projekte zum Thema Demokratieförderung bewertet und für 14 Projekte Fördermittel im Gesamtwert von über 225.000 Euro vergeben. Der Vorstandsvorsitzende der Dräger-Stiftung Stefan Dräger würdigte die teilnehmenden Organisationen und zeichnete die Projekte aus.

Festakt im Audienzsaal des Lübecker Rathauses, (c) Dräger-Stiftung

*Die Jury setzt sich wie folgt zusammen: Jan Lindenau, Bürgermeister der Hansestadt Lübeck, Rüdiger Ditz, Chefredakteur Lübecker Nachrichten, Stefan Dräger, Vorstandsvorsitzender der Dräger-Stiftung, Christiane Schultz, Auszubildende zur Chemielaborantin bei Dräger.

Preisträger des Wettbewerbs „Demokratie bewahren und entwickeln“



Verein/Organisation – Titel des Projekts – Fördersumme:



1. Lude Liubice e.V. - SPIELFALT – spielend Grenzen lösen - 35.000 Euro

2. Lübecker Gehörlosenverein von 1910 e.V. - Politik verstehen – Wählen gehen - 6.000 Euro

3. Verein für Lübecker Industrie- und Arbeiterkultur e.V. - Historisch – Politische Bildung für alle - 7.500 Euro

4. Gemeindediakonie Lübeck gGmbH - Sprachpartnerschaften für MigrantInnen I miteinander sprechen – voneinander lernen - 25.000 Euro

5. EXEO e.V. - Vom ICH zum DU zum WIR – Demokratie mit Kopf, Herz und Hand! - 49.590 Euro

6. Berufliche Schule des Kreises Stormarn in Bad Oldesloe - Learn – Share – Care - 25.000 Euro

7. Amnesty International Deutschland e.V. Gruppe Lübeck 1589 - SAM – Schulen und Amnesty für Menschenrechte - 10.000 Euro

8. Bücherpiraten e.V. - unantastbar – Literarische Briefe an das Grundgesetz - 16.582 Euro

9. Kreisjugendring Herzogtum Lauenburg e.V. - Tillhausen, das Stadtspiel – Kinder gestalten ihre Welt - 10.000 Euro

10. Förderverein Circus Charivari Lübeck e.V. - Artistik- und Musikensemble 2024 - 6.000 Euro

11. Hahnheide-Schule Trittau--Demokratie und Du: Hahnheide-Schule klärt auf! - 5.000 Euro

12. Hanse-Schule für Wirtschaft und Verwaltung - Mal reden! - 10.000 Euro

13. Extremislos e.V. - Demokratie schützen! - 10.000 Euro

14. Frauen helfen Frauen e.V. - Lübecker Stadtmütter - 10.000 Euro

www.draeger-stiftung.de