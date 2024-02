Die Dräger-Stiftung feiert dieses Jahr ihr 50-jähriges Bestehen. Anlässlich des Jubiläums schreibt die Dräger-Stiftung einen Wettbewerb zum Thema „Demokratie bewahren und entwickeln“ aus. Die Einzelförderungen betragen dabei mindestens 5.000 Euro und können bis zu 50.000 Euro erreichen.

Die Gestaltung und Förderung der Demokratie ist nicht nur Aufgabe des Staates, sondern ein gemeinsames Anliegen des Staates und einer lebendigen, demokratischen Zivilgesellschaft. Die Demokratie lebt von Bürgerinnen und Bürgern, die zur Wahl gehen, und Menschen, die sich engagieren, nicht nur in politischen Parteien, sondern auch in zahlreichen Initiativen, Vereinen und Organisationen für ein vielfältiges und gewaltfreies Miteinander einsetzen.

Ziele des Engagements sind Demokratieförderung, politische Bildung, Bildungsgerechtigkeit sowie die Auseinandersetzung und Prävention mit jeder Form von politisch oder religiös begründetem Extremismus sowie gruppenbezogener Menschen- und Demokratiefeindlichkeit.

Die Possehl-Stiftung lädt Sie ein, Ihre Ideen, Projekte, Konzepte und Arbeiten zum Thema Förderung der Demokratie bei uns einzureichen und an unserem Wettbewerb teilzunehmen. Wichtige Voraussetzung für die Teilnahme am Wettbewerb: Die Projekte befinden sich in der Umsetzung oder werden bis zum Jahresende 2024 begonnen.

Wichtige Voraussetzungen für die Teilnahme am Wettbewerb:

Die Projekte befinden sich in der Umsetzung oder werden bis zum Jahresende 2024 begonnen. Teilnehmen können gemeinnützige Vereine, Institutionen, Initiativen, Schulen, Universitäten und gemeinnützige Unternehmen in Lübeck und einem Umkreis von 50 Kilometern, die einen Beitrag zur Demokratieförderung leisten. Voraussetzung für eine Teilnahme ist die vom zuständigen Finanzamt anerkannte Gemeinnützigkeit des Bewerbers. Einsendeschluss ist der 19. April 2024.

Weitere Informationen zur Bewerbung können Sie auf unter dem folgenden Link einsehen: Dräger Stiftung: Wettbewerb "Demokratie bewahren und entwickeln".