Deutschland gegen Deutschland: Selten war ein Fußball-Spiel so brisant. Eine Woche vor Beginn der EM 2024 in Deutschland, am Freitag, 7. Juni 2024 liest Ronald Reng im Willy Brandt-Haus Lübeck aus seinem neuen Buch "1974. Eine Deutsche Begegnung".

Das einzige Fußball-Länderspiel zwischen der Bundesrepublik und der DDR findet ausgerechnet bei der Weltmeisterschaft 1974 in Westdeutschland statt. Am 22. Juni stehen sich die beiden deutschen Team im Hamburger Volksparkstadion gegenüber – und die Stars um Beckenbauer, Breitner und Müller müssen erleben, dass die DDR durch ein Tor von Jürgen Sparwasser überraschend den Sieg davonträgt.

In seinem neuen Buch „1974. Eine Deutsche Begegnung“ (Piper 2024) fängt Ronald Reng diesen historischen Moment ein, der die Geschichte der deutsch-deutschen Teilung wie unter einem Brennglas sichtbar macht. Rengs Portrait der geteilten Nation basiert auf zahlreichen Zeitzeugenberichten, die zudem eine ganze Epoche lebendig werden lassen, in der kaum noch jemand eine Wiedervereinigung glaubte: Die Siebziger.

Nach der Lesung spricht der Autor mit Petra Schlie. Die Kulturpädagogin hat unter anderem die Ausstellung „München `72 – Trainingsplatz der Demokratie“ kuratiert.

Der Eintritt ist frei. Anmeldung erforderlich unter 0451/122 425 0

