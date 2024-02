Im Februar beherbergen die einzigartigen Industriehallen der Kulturwerft Gollan, direkt neben der Lübecker Altstadt, erneut einen gern gesehenen Gast, der sich inzwischen schon verlässlich im Terminplaner der renommierten Eventlocation etabliert hat: Die LebensArt Lübeck – Garten, Wohnen und Lifestyle.

Vom 23. bis 25. Februar 2024 kann bei zahlreichen Ausstellern, davon viele aus der Region, nach Herzenslust und jedem grauen Wetter zum Trotz geschaut, geshoppt, entdeckt und genossen werden, denn die LebensArt bietet ein vielfältiges Angebot rund um die Titelthemen in den Innenbereichen der Kulturwerft, sowie im behaglich beheizten Großzelt. Darüber hinaus finden sich auch im Innenhof und dem umliegenden Gelände mit Bedacht und Liebe ausgewählte Aussteller sowie allerhand kulinarische Cateringangebote, die für eine Atempause vom Alltag sorgen und eine rundum schöne Zeit garantieren – Genuss pur garantiert, darauf ist Verlass!

Die Lifestyle-Veranstaltung widmet sich den schönen Dingen des Lebens und überrascht immer wieder aufs Neue. In diesem Jahr möchte sie nicht nur jede Menge Inspirationen, Trends und Ideen für das Zuhause, den Garten und das Wohlbefinden bieten, sondern auch mit kreativen Workshops und spannenden Vorträgen von der MachBar Lübeck und dem Biotopmacher Ulrich Praedel – dem Biotopexperten aus Lübeck – die Herzen der Besucher höherschlagen lassen, wenn vor Ort bei tollen Mitmachaktionen die künstlerische Ader ausgelebt und die Liebe zur Natur neu entdeckt oder vertieft werden kann. Außerdem gibt es eine gemeinsame Ausstellung von der Galerie am Burgtor mit Isabella Moog sowie der Künstlerin Katja Matzen im Kettenlager. Auch der Schnellzeichner Jurij ist mit kostenlosen Karikaturzeichnungen am Samstag und Sonntag von 10.30 bis 17.30 Uhr zu Gast.

Dekofreunde kommen hier zum Jahresstart mit den neusten Trends für den Interiorbereich sowie für den Balkon oder Garten voll auf ihre Kosten, denn es warten Gestaltungsideen, Möbel für innen und außen sowie jede Menge Dekorationen und Accessoires. Ob aus Keramik und Porzellan, aus Beton, Acryl oder Glas, Kissen, Kerzen, Table Wear oder viele weitere Blickfänger, die neue Akzente setzen: Das Angebot der LebensArt ist groß.







Echtholzmöbel aus Teak und Massivholz sind natürlich und ein Kauf, der ein Leben lang glücklich macht! Mit fröhlicher und sportiver Mode und edlem, handgemachten Schmuck, der ein wahres Unikat verspricht, entspannenden und pflegenden Wellnessprodukten, Accessoires wie Körbe, Tücher und Schals oder robusten und zeitlosen Outdoorangeboten wie Edelrostdeko, Grills, Kaminen und Strandkörben: Es gibt viel zu entdecken, was sich als DAS Lieblingsstück des Jahres herausstellen kann. Wer es praktisch mag, der findet mit Gartenscheren, Gartentechnik und anderen Werkzeugen einen passenden Helfer für Gartenarbeitsschritte. Kulinarische Angebote mit feinen Weinen, Sekt, Nüssen und Trockenfrüchten, Honig, Marmelade und weiteren Feinschmeckerangeboten bereichern die eigene Küche, sind aber auch ein ideales Mitbringsel für einen lieben Menschen.

Genussvoll wird es in Sachen Catering im Foodcourt im Innenhof: Es warten Flammkuchen aus einem rotem, umgebauten Citroen Typ H, liebevoll das LebensArt-Flammkuchenmobil genannt, sowie Foodtrucks mit leckerem Streetfood wie Burger, Currywurst und Fritten und das Kulturwerft Gollan Catering im Innenbereich mit Kaffeespezialitäten und feinen Torten und Kuchen, wärmenden Suppen und leichten Brötchen und Baguettes, die natürlich auch in vegetarischen und veganen Alternativen zu haben sind und Lust auf neue Geschmackserlebnisse wecken.



Um die Vorfreude bei seinen Besuchern zu steigern, bietet der Veranstalter, Das AgenturHaus GmbH aus Lübeck, bereits jetzt einen Ticketvorverkauf auf seiner Webseite www.lebensart-messe.de an. Es wird erbeten, Tickets vorab online zu kaufen. Die Onlinetickets kosten sieben Euro, vor Ort sind ebenfalls Karten an der Tageskasse für acht Euro erhältlich, der zeitige Kauf lohnt sich also. Kinder bis einschließlich 15 Jahre dürfen in Begleitung eines Erwachsenen gratis dabei sein. Die LebensArt Lübeck ist Freitag, Samstag und Sonntag jeweils von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Für eine bequeme Anreise stehen zahlreiche kostenlose Parkplätze unmittelbar am Veranstaltungsgelände zur Verfügung, außerdem können die öffentlichen Verkehrsmittel genutzt werden.