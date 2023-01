Die LebensArt ist wieder zu Gast in der Kulturwerft Gollan! Vom Freitag, 24. Februar bis Sonntag, 26. Februar 2023 bietet diese ganz besondere Location viel Raum für die zahlreichen regionalen und überregionalen Aussteller der Veranstaltung rund um Garten, Wohnen und Lifestyle. Sowohl in den historischen Fabrikhallen als auch auf dem umliegenden Freigelände gibt es die Möglichkeit zum entspannten Schauen, Entdecken und Shoppen.

Zum Aufbruch in das neue Jahr wünschen sich viele Dekofreunde und Liebhaber des guten Geschmacks neue Ideen und frische Inspirationen für ihr Zuhause. Auch die bevorstehende Gartensaison möchte geplant werden, denn dies schafft nicht nur Vorfreude auf den Frühling und Sommer, es bringt außerdem Licht und Farbe in die noch grauen Tage zum Jahresanfang. Passend dazu kommt die LebensArt – Garten, Wohnen und Lifestyle vom 24. bis 26. Februar 2023 in der Kulturwerft Gollan gerade recht!







In den einzigartigen Industriehallen und dem umliegenden Freigelände kann hier im Februar nach Herzenslust geshoppt, genossen, probiert, entdeckt und geschlendert werden, wenn zahlreiche regionale und überregionale Aussteller ihre ganz besonderen Waren und Dienstleistungen anbieten und präsentieren. So erwartet die Besucher ein vielfältiges Angebot mit schönen und robusten Gartenmöbeln, dekorativen Gartengestaltungsideen und praktischen Gartenhelfern. Auch für die Innenräume des geliebten Zuhauses können hier mit trendigem Home Interior und wunderschönen Home Accessoires wie Tischwäsche, Kerzen, Kissen und Dekoration neue Akzente erstanden werden. Dazu gesellen sich romantische Mode und edler Schmuck, entspannende Wellnessprodukte und bereichernde Lifestyle-Ideen, gaumenverzaubernde Leckereien und vieles, vieles mehr. Eine Entdeckungsreise für alle Sinne ist garantiert – insbesondere dann, wenn verkostet und probiert werden kann.





Mit Streetfood-Variationen wie Burgerkreationen, Rusti Fries und Flammkuchen sowie dem LebensArt-Café, welches Heißgetränke, Kuchen und andere Leckereien bietet, ist außerdem für ein Catering gesorgt, welches von vegan über salzig, scharf und süß etwas für jeden Gaumen zu bieten hat und den Appetit auf Neues weckt.



Um die Vorfreude bei seinen Besuchern zu steigern, bietet der Veranstalter, Das AgenturHaus GmbH aus Lübeck, bereits jetzt einen Ticketvorverkauf auf seiner Webseite www.lebensart-messe.de an. Natürlich gibt es aber auch eine Tageskasse vor Ort für den spontanen Entschluss. Die LebensArt Lübeck ist Freitag, Samstag und Sonntag jeweils von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Der Eintritt für Erwachsene beträgt acht Euro, Kinder bis einschließlich 15 Jahre dürfen in Begleitung eines Erwachsenen gratis dabei sein. Zahlreiche kostenlose Parkplätze stehen unmittelbar am Veranstaltungsgelände zur Verfügung.