Die Kulturschaffenden leiden weiterhin in der Pandemie, eine konkrete Perspektive zurück in den Alltag gibt es trotz sinkender Corona-Zahlen leider immer noch nicht. In Lübeck stehen uns dennoch – nach einem kulturreichen zweiten Halbjahr 2020 – rund 1.000 künstlerische Veranstaltungen bevor; zunächst bis Juni, sehr wahrscheinlich auch darüber hinaus.

Im Frühjahr 2020, als der Lockdown die Kulturschaffenden und ihr Publikum mit voller Wucht getroffen hatte, wurde schnell deutlich: Die freie Kulturszene benötigt dringend Hilfe, und zwar zeitnah, unbürokratisch und flexibel. Gemeinsam mit dem Lübecker „Kulturtreibhaus“, einer freien Initiative der unterschiedlichsten Kulturschaffenden und - institutionen, entwickelte die Possehl-Stiftung im Mai die Aktion „Kulturfunke“: Sie ermutigt freie Künstler:innen und Kulturschaffende, die durch das Raster der gängigen Förderangebote in der Corona-Krise fallen, nach vorne zu denken und weiterhin künstlerisch tätig zu sein. Denn neben den fehlenden Einnahmen sind es vor allem die fehlenden Möglichkeiten, überhaupt arbeiten zu können, unter denen viele Kulturschaffende leiden.

In bisher zwei Ausschreibungszeiträumen konnten sich solo-selbständige Künstler:innen und Kulturschaffende mit einem Vorhaben um eine Förderung in Höhe von jeweils bis zu 6.000, - € bewerben und so ihre Ideen und ihren Schaffensdrang Funken schlagen lassen – „Kulturfunken“. Die Mittel stehen den Kulturschaffenden sofort nach der Bewilligung zur Verfügung. Insgesamt bewilligte die Possehl-Stiftung für die Unterstützung der Kulturszene im Rahmen der Aktion bisher 1,28 Mio. € für 229 Projekte von 313 Antragsteller:innen.

Foto: Familien-Impro-Show

Max Schön, Vorsitzender der Possehl-Stiftung, freut sich sehr über die Stahlkraft des „Kulturfunken“: „So konnten wir binnen kürzester Zeit einen Beitrag dazu leisten, Kultur in das Leben der Menschen, die hier leben oder Lübeck besuchen, zurückzubringen; vor allem aber konnten wir zeitnah die vielfältige kulturelle Szene finanziell und strukturell unterstützen. Und 1.700 Kulturveranstaltungen in Corona-Zeiten, das ist schon beachtlich für eine Stadt mit nur 217.000 Einwohner:innen!“

WAS BISHER GESCHAH: von Juli 2020 bis heute mehr als 700 Veranstaltungen an über 400 Orten

Die Vielzahl der Anträge mit ihrer Innovationskraft, Kreativität und künstlerischen Gestaltungsfreude war 2020 überwältigend. Im Juli wählte ein unabhängiges neunköpfiges Auswahlgremium aus der Kulturszene aus 254 Anträgen 110 Projekte von 143 Kulturschaffenden (auch Gemeinschaftsprojekte können eingereicht werden) für das zweite Halbjahr 2020 aus.

Es entstanden neue Formen der Zusammenarbeit, und es wurden ungewöhnliche Veranstaltungsorte entdeckt, wie die Projektnamen schon vermuten lassen: „Out for Art !“ oder der „Kunstimbiss“ ebenso wie „Living in a Box“. Es wurde Crossover experimentiert, neues Publikum wurde durch zufällige Begegnungen im Stadtraum gewonnen. Die Kultur machte sich auf den Weg zu den Menschen, in den Stadtraum hinein, in die Schaufenster, leerstehende Räume, Hinterhöfe, in die Natur und sogar in den gläsernen Fahrstuhl.

Foto: 'Out for Art', (c) Flaccid Knop

Und sie kam zu denen, die in diesem Jahr besonders betroffen waren: Sie war zu Gast in Einrichtungen für Senior:innen und Menschen mit Behinderungen, in Kitas und Schulen. Von August bis heute fanden mehr als 700 Veranstaltungen an über 400 Orten statt – in einer Zeit, in der in Deutschland die Kultur weitgehend aus dem Alltag verschwunden war. Die Kulturszene machte das Allerbeste aus der Situation und ließ trotz Pandemie eine mehrmonatige „kulturelle Dauervibration“ entstehen, die allen Beteiligten Freude und Mut machte.

WAS KOMMT: Künstler:innen fluten Lübeck mit weiteren 1.000 Veranstaltungen bis Juni

Die Erfahrungen waren so überzeugend, dass die Possehl-Stiftung beschloss, die Aktion „Kulturfunke“ im Winter- und Frühlingshalbjahr 2021 erneut stattfinden zu lassen. Daher wurden im Januar 119 „Kulturfunken“ von 170 Kulturschaffenden ausgewählt. Von Februar bis Juni können wir uns nun auf ca. 1.000 weitere Veranstaltungen an mehr als 400 Orten im gesamten Stadtgebiet freuen: Hauswand-Kino für Kinder, Rap von PILZ auf der Trave, ein im öffentlichen Raum improvisierendes Streichorchester, Kunstsprechstunden, literarische Spaziergänge, Augmented Reality in der Altstadt, Poetry Slam für Pflegekräfte oder Opernklänge für Menschen, die ansonsten kaum Zugang zu Kultur haben.

Viele neue Kooperationen und innovative Formate sind das Ergebnis der großen Dynamik und des regen künstlerischen Austauschs der ersten Förderrunde. Auch überregional bekannte Künstler aus anderen Teilen Deutschlands funkeln dieses Jahr in Lübeck, so arbeitet z.B. die Gruppe OIL eine Woche lang im Frühjahr an einem für Publikum einsehbaren Ort am neuen Roman und der neuen Langspielplatte; die Passant:innen erleben ihren kreativen Schaffensprozess samt Band-Alltag live, durch den Blick ins Schaufenster.

Foto: 'Mozart-Grundschul-Rallye'

Auf der Website www.kulturfunke.de, Facebook und Instagram werden

die Veranstaltungshinweise laufend aktualisiert.

NACHMACHEN GEWÜNSCHT!

Trotz Corona-Krise ist in den vergangenen Monaten sehr viel Positives in Lübeck geschehen und steht uns noch bevor; wir würden uns freuen, auch andere Stiftungen, Unternehmen oder andere fördernde Einrichtungen für die Idee des „Kulturfunken“ zu begeistern!