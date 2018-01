Im Rahmen des Projekts „Generationsbrücke in Lübeck“ verbringen Kinder und ältere Menschen aus 12 Lübecker Kindertagesstätten und Senioreneinrichtungen Zeit miteinander. Im Mittelpunkt steht dabei, die Lebensfreude aller Beteiligten zu erhöhen.

Nach dem Konzept des Kooperationspartners „Generationsbrücke Deutschland“ (GBD) entstehen feste Partnerschaften zwischen einem Kind und einem älteren Menschen. Heute fand die erste Begegnung der Kita-Kinder Rudolf-Groth-Park mit den Bewohnerinnen und Bewohnern des PflegeZentrums Travemünder Allee statt. Die GBD ist eine gemeinnützige Organisation aus Aachen, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, Jung und Alt zusammenzuführen. Sie initiiert und begleitet seit 2009 Begegnungen zwischen Bewohnerinnen und Bewohnern von Senioreneinrichtungen und Kindern.

Bei der Umsetzung des Projekts „Generationsbrücke in Lübeck“ greift die Gemeinnützige Sparkassenstiftung auf das erfolgreiche Konzept der GBD zurück. Dieses sieht vor, die Kinder altersgerecht auf die Begegnungen vorzubereiten. Für Jung und Alt sind Regelmäßigkeit und Langfristigkeit der Begegnungen besonders wichtig, ebenso wie strukturierte und ritualisierte Abläufe. Binnen eines Kita-Jahres treffen sich Kinder und ältere Menschen in der Gruppe. Darüber hinaus entstehen feste Partnerschaften zu zweit. Die Paare verbringen aktiv Zeit miteinander, unterhalten sich, basteln und spielen gemeinsam.

Für die pflegebedürftigen Menschen bringen die Aktivitäten positive Abwechslung und Freude in den Heimalltag. Für die Kinder ist ein früher Kontakt mit dem Alter und damit verbundenen Einschränkungen eine wertvolle Lebenserfahrung. In Lübeck sind es Kita-Kinder, die zu großen Teilen im Folgejahr in die Grundschule wechseln. Sie haben erfahrungsgemäß die notwendige Reife für das Projekt. Im November 2017 lernten Kita-Erzieherinnen und Mitarbeiterinnen der Senioreneinrichtungen das Konzept der GBD im Rahmen einer Fortbildung kennen. Seit Jahresbeginn finden die Lübecker Begegnungen in den Senioreneinrichtungen statt.

Wolfgang Pötschke, Vorstandsvorsitzender der Gemeinnützigen Sparkassenstiftung, ist überzeugt von dem Projekt: „Es ist leider nicht selbstverständlich, dass Jung und Alt sich in ihrem Alltag begegnen und das notwendige Verständnis füreinander aufbringen. Gegenseitiges Kennenlernen zum Abbau von Berührungsängsten kann bei Kindern schon die Entstehung von Vorbehalten und Unsicherheiten verhindern. Vielerorts gibt es bereits Kooperationen zwischen Senioreneinrichtungen und Kindertagesstätten. Im Rahmen des Projekts „Generationsbrücke in Lübeck“ möchten wir diese fördern und auf eine stabile Basis stellen. Als wir von dem Konzept der „Generationsbrücke Deutschland“ hörten, waren wir begeistert und entschlossen, diese Idee auch in Lübeck umzusetzen.“

Antje Roepke, Geschäftsführerin des PflegeZentrums Travemünder Allee (PZTA), freut sich über den heutigen Projektstart: „Die Kooperation zwischen dem PZTA und der Kita RudolfGroth-Park besteht schon seit etwa 10 Jahren. Die bisherigen Treffen haben allen Beteiligten Freude bereitet, hatten aber bislang einen „Vorführcharakter“ - die Kinder waren die Akteure und die Bewohner die Zuschauer. Bei der „Generationsbrücke in Lübeck“ steht das aktive Miteinander der Generationen, also die feste Partnerschaft in einer festen Gruppe, im Vordergrund. Durch den Aufbau einer persönlichen Beziehung zwischen dem Kind und dem Bewohner kann nun über die Begegnungen ein neuer Schwerpunkt gefunden werden, dem wir gespannt entgegensehen.“

Die Gemeinnützige Sparkassenstiftung finanziert den teilnehmenden Einrichtungen neben der Fortbildung die direkte Unterstützung durch die GBD. Diese beinhaltet unter anderem das Bereitstellen von Materialien sowie die unmittelbare Beratung und die Teilnahme an einer jährlichen Fachtagung. Ziel der „Generationsbrücke in Lübeck“ ist es, monatlich mindestens eine Begegnung aller Teilnehmenden zu realisieren.

Im Rahmen der „Generationsbrücke in Lübeck“ kooperierende Tandems:

PflegeZentrum Travemünder Allee (Nazareth) - Kita Rudolf-Groth-Park

Malteserstift Haus St. Birgitta Ev.-Luth. - Kita St. Lorenz-Travemünde

Heiligen-Geist-Hospital - Kita Der kleine MuKK

Senioren-Residenz Waldersee - Ev.-Luth. Kita St. Thomas

Seniorenhäuser Hinrichs - Ev.-Luth. Kita St. Johannes

Caritashaus Simeon - Kita Herz Jesu

Infos: Telefon: 0451 147-214 Telefax: 0451 147-488

www.gemeinnuetzige-sparkassenstiftung-luebeck.de

E-Mail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!