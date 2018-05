Am Pfingstwochenende beschwingten 14 angesehene deutsche und internationale Jazzbands Travemünde.

Zahlreiche Besucher genossen bei warmen Temperaturen, Meeresausblick und kulinarischen Feinheiten das lange Wochenende. Auch ich wollte mir das alljährliche Spektakel nicht entgehen lassen und genoss den Samstag mit Vintage Jazz, gespielt von der "Oriental Jazz Band", der Luxemburger Big Band "Spuerkeess-Bankers in Concert" und der "Young Jazz Band" der Musikschule Rosengarten - bei leckerem Falafel in einem gemütlichem Strandkorb.



Für Laien, aber auch Well-Knower der Jazzszene war was dabei. Freude kam auf, als Klassiker erklungen, bei denen man mitsummen konnte - Protobeispiel hierfür war Ella Fitzgeralds „Cheek to Cheek“, performed von den Spuerkeess-Bankers. Auch der Gewinner des Jazz Awards 2015, die "Oriental Jazz Band", die aus New Orleans unser beschauliches Travemünde zum Tanzen aufforderte, zeigte, dass sie ihren Titel wohlverdient hat.



Man sollte gehen, wenn es am Schönsten ist, trotzdem blieb ich bis in die späte Nacht für die Talente des "Daily Blues" und des "Electroswing in der Jazzlounge" und stärkte mich mit Kaffee und Süßkartoffel-Pommes (Danke an die Travemünder Gastronome) für den Abschluss des Abends.



Eindruck? Travemünde braucht den Jazz wie die Küste das Wasser. Ich freue mich auf das nächste Jahr und schwinge mit den Restklängen mit.