Während das HanseKulturFestival in vollen Zügen, in den buntesten Farben, mit den lautesten Bands und köstlichsten Delikatessen seinen Lauf nahm, fand ich Frau Herr – eine Ostseeperle – in einem unserer schönen Lübecker Hinterhöfe wieder. Sie schenkte mir Schwimmflügel für den kommenden Ausflug mit ihr.

Frau Herr auf dem HanseKulturFestival, Foto: Gonca TemurcinNun war ich gut gewappnet für einen Ausflug mit Frau Herr vom Meer. Die Frau mit ozeanblauem Kleid und Ukulele in der Hand leitete das kommende maritime Spektakel mit einem hebräischen Meereslied ein, die Botschaft dahinter: Einheit und Frieden und Solidarität. Während ihres Auftritts (eine Stunde Soloperformance) – eine Seefahrt mit Liedern, Gedichten und Geschichten vom Meer – blieben viele Passanten stehen und wurden zu Zuschauern, die es sich gemütlich machten, ihre Augen schlossen und sich von der Welle mittreiben ließen. Es folgten schöne, freche und fröhliche Gesänge aus fernen Ländern in Originalsprache, altbekannte Gedichte – unter anderem von Goethe – und Lieder, die aus eigener Feder stammen.

Nun bin ich wieder fest an Land angekommen und möchte euch ein wenig mehr von der Frau zeigen, die hinter all dieser Magie steckt. Schaut erst mal selbst, wie es aussehen kann, wenn Frau Herr uns samt Ocean-Drum entführt ...





Nach 20 Jahren Bühnenerfahrung, die von italienischem Straßentheater bis zu "Romeo-und-Julia"-Inszenierungen und eigenen Regie-Erfahrungen reichten, entschied sich die Berlinerin 2011, nach Lübeck zu ziehen. Aus Liebe zum Meer – die bis heute hält ...Seitdem ist es möglich, ihren Gesang, ihre Lieder und Gedichte, Geschichten und sogar ein Meeres-Quiz für spezielle Anlässe zu buchen. Ihr maritimes Repertoire ist je nach Anlass variierbar.

Nähere Informationen für ein Rendezvous mit Frau Herr findet ihr hier: www.frauherr.de



Wem ich das alles empfehlen würde? Badeenten und Nixen, Piraten und Krabben. Für Geburtstage, Firmenfeiern und Familienfeste. Für jeden hat Frau Herr etwas in ihrer Schatztruhe.