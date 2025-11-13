Es ist wieder so weit! Über 100 Musikschüler der RockPop-Schule Lübeck werden am Samstag, den 29. November 2015 ab 19 Uhr den Werkhof rocken. Mit dabei sind „Quiet Girl“ und "Black Sheep".

Das Ereignis hat mittlerweile bei Lübecks musikalischem Nachwuchs Kult-Status erreicht. Bis weit nach Mitternacht herrscht immer eine tolle Stimmung. Pressemeldungen wie „ Der Werkhof brennt ...“ oder „Die Stimmung ist bombastisch“ sind hier keinesfalls übertrieben.Über 30 Bands sollen bis Mitternacht reibungslos auf die Bühne gebracht werden. Da ist eine professionelle organisatorische und technische Planung einfach Pflicht und es trifft sich gut, dass sich die Profis vom Musikhaus Andresen in die Reihe der Sponsoren eingeordnet haben und mit zuverlässigem Equipment behilflich sind.

Mit dabei sind auch die Shooting-Stars der Lübecker Musikszene, die Mädchen-Metal-Band „Quiet Girl“ und die jüngste Band der RPS „Black Sheep“, deren Musiker*innen zwischen 13 und 14 Jahre alt sind.Spaß, Abwechslung und ein spannendes Programm sind an diesem Abend einfach garantiert. Die Bands und Solisten heizen dem Publikum mächtig ein und werden auch dieses Festival zu einem unvergesslichen Erlebnis werden lassen!







17. Festival der RockPop-Schule Lübeck

Sanstag, 29. November 2025

Einlass: 18:00 Uhr, Beginn: 19:00 Uhr

Werkhof, Kanalstraße 70

VVK: 12€ in allen bekannten Vorverkaufsstellen und auf www.luebeck-ticket.de , AK: 12€ (8€ für Kinder unter 10 Jahren)



