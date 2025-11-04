Die Lübecker All-Girl-Band Quiet Girl ist Preisträgerin des 42. Treffen junge Musikszene der Berliner Festspiele 2025.

Damit gehört die Band zu insgesamt 13 musikalischen Acts aus ganz Deutschland, die von der Jury ausgewählt wurden und vom 19. bis 24. November 2025 nach Berlin eingeladen sind. Im Haus der Berliner Festspiele präsentieren die ausgezeichneten jungen Musiker*innen ihre Konzerte und Performances einem öffentlichen Publikum.

Quiet Girl ist in diesem Jahr nicht nur die einzige Teilnehmerin aus Schleswig-Holstein, sondern zugleich die erste Band überhaupt aus Lübeck, die seit Bestehen des Wettbewerbs (1984) diesen renommierten Preis erhält. Zuletzt kam eine Preisträger-Band aus Schleswig-Holstein im Jahr 2013 – die Formation "Land in Sicht" aus Niebüll.

Die Band Quiet Girl wurde Anfang 2024 in Lübeck gegründet. Die drei Musikerinnen – Nele (Gitarre & Gesang), Merle (Bass & Gesang) und Ina (Schlagzeug) – waren zu diesem Zeitpunkt zwischen 14 und 17 Jahre alt. Ihr bewusst provokanter Bandname spielt mit dem Klischee des „stillen Mädchens“, das gesellschaftlich oft in eine passive Rolle gedrängt wird. Auf der Bühne jedoch verkörpert Quiet Girl das genaue Gegenteil: laut, roh, intensiv und mitreißend.

Mit über 25 Konzerten in Norddeutschland konnte die Band in diesem Jahr Publikum und Veranstalter gleichermaßen überzeugen. Zu den Highlights zählen Auftritte beim RockTreff Berlin, auf der Radio BOB! Rockcamp Bühne sowie auf der Jungen Bühne der Kieler Woche 2025. Das NDR Schleswig-Holstein Magazin begleitete die Band im Juni 2025 während ihres Kieler-Woche-Auftritts und produzierte ein TV-Porträt über die jungen Musikerinnen. Bereits 2024 wurden sie mit dem CLASSICAL BEAT Young Talents Award ausgezeichnet.

Aktuell arbeitet Quiet Girl an ihrer ersten EP. Die erste Single samt Musikvideo erscheint am 12. Dezember 2025, die komplette EP folgt 2026. Begleitend entstehen mehrere Kurzfilme zu den Songs, die Themen wie Geschlechtergerechtigkeit, Selbstbehauptung und Empowerment künstlerisch aufgreifen.

„Wir wollen zeigen, dass junge Frauen in der Rockmusik nicht die Ausnahme sein müssen, sondern eine Selbstverständlichkeit und selbstbewusst, laut und sichtbar dazugehören“, sagt Sängerin und Gitarristin Nele.

Mit klarer Haltung, jugendlicher Wucht und musikalischer Reife ist Quiet Girl schon jetzt auf dem Weg sich zu einer der spannendsten neuen Rockbands Deutschlands zu entwickeln. https://quietgirl.de